"Украинскому выбору" Медведчука объявили подозрения за содействие российскому оккупанту в Крыму

Следствие в уголовном производстве продолжается, сообщили в прокуратуре.

Трем участникам организации "Украинский выбор" кума президента РФ Путина Виктора Медведчука сообщили о подозрениях за содействие в оккупации Крымского полуострова. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в пятницу.

Речь идет об участии организации в проведении незаконного "референдума" во временно оккупированном Крыму.

Подозрения объявлено по уголовным статьям - государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура АР Крым и города Севастополя и Департамент по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

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По данным следствия, двое подозреваемых, будучи руководителями инициативных групп движения "Украинский выбор - право народа", входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Они выполняли противоправные приказы "главарей" формирования, принимали участие в организации и проведении незаконного "референдума".

Один из руководителей движения "Украинский выбор", что также действовал в Севастополе, по данным правоохранителей, участвовал в проведении митингов в поддержку российской оккупации полуострова и проведения псевдореферендума.

Подозреваемые были награждены российским оккупантом медалями "За возвращение Крыма".

В прокуратуре не называют фамилии подозреваемых.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, осуществляется Главным управлением СБУ в АР Крым.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность 3 телеканалов: "112", Newsone и ZIK. Санкции применяются к нардепу из ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 19 февраля СНБО ввела санкции против нардепа с ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.