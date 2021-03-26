На фронте погибли четверо военных. Бой продолжается

Российские военные обстреляли украинские позиции. Фото: slovoidilo.ua

Сегодня в 13:45 в районе поселка Шумы российские войска обстреляли из минометов украинские позиции.

Из-за обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, пишет Юрий Бутусов в Facebook.

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"После ротации 503-го батальона морской пехоты российские войска резко усилили активность в этом районе. Ситуация не может не вызывать беспокойства. Именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрел из гаубиц, минометов и стрелкового оружия. Именно в Шумах русское командование в ноябре 2020 года требовало провести "инспекцию" украинской линии обороны. Есть высокая вероятность, что в районе Шумов может следовать русская атака для захвата передовых украинских позиций", - пишет Юрий.

Ситуация на фронте требует немедленной реакции Верховного главнокомандующего и Верховной Рады.

24 марта на Донбассе боевики трижды обстреляли позиции украинских военных. Неподалеку Водяного противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, а у Авдеевки - из гранатометов различных типов.