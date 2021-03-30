Хомчак рассказал, сколько российских солдат топчутся по оккупированному Донбассу и Крыму

Фото: mil.gov.ua

Российская Федерация продолжает агрессию в отношении Украины. Об этом на внеочередном заседании Верховной Рады рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

По его словам, сейчас в оккупированном Крыму находится 32 тыс. 700 российских военных.

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей развернуто группировки российских оккупационных войск - 1-й и 2-й армейские корпуса в составе 14 боевых бригад полков численностью около 28 тыс. человек. На командных должностях оккупантов - российские кадровые офицеры.

В ОРДЛО находятся военные советники и инструкторы российской армии - более 2 тыс. человек.

С начала года в оккупированные районы враг переместил 19 тыс. тонн горючего, 335 тонн боеприпасов, танки, реактивные системы залпового огня, спецтехнику.

"Состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях содержится 28 батальонных тактических групп.

В последнее время из разных регионов РФ под видом контрольных занятий вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге", - сказал Хомчак.

Новость дополняется.