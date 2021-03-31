"Слуга народа" Тищенко "наплевал" на народ - поставил машину возле зебры

Народный депутат от фракции "Слуги народа" Николай Тищенко припарковал свой автомобиль Mercedes с нарушением ПДД.

Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.

Фото: Михаил Ткач

На фото видно, что машина нардепа стоит возле знака пешеходного перехода в правительственном квартале.

"Продолжаю знакомить общественность с дерзостью на дорогах от "слуг народа". На этот раз "слугамобиль" Николая Тищенко стал ближе к знаку с изображением народа", - написал Ткач.

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Вскоре Тищенко сменил место парковки, но опять с нарушением.

"Теперь он нарушает через дорогу от того места, где стоял", - добавил журналист.

Ранее на нарушение ПДД попался глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он приехал в Офис президента Владимира Зеленского и припарковался на пешеходном переходе прямо под светофором. За это его оштрафовали на 510 грн.