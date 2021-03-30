Машину нардепа поймали на нарушении ПДД. Депутат начал обзываться

В Киеве народный депутат обзывал патрульных. Фото: скриншот с видео

В Киеве водитель нардепа Вадима Ивченко от партии "Батькивщина", который также находился в автомобиле, нарушил ПДД. Инцидент произошел 29 марта.

Об этом информирует в Facebook сообщество "Останови лося", пишет Униан.

Отмечается, что водитель пересек двойную сплошную полосу разметки, поэтому машину остановили патрульные. Депутат на это отреагировал грубостью и угрозами полицейским.

Ивченко называл инспекторов, которые общались с его водителем, "чертями" и говорил, что их теперь уволят. Все снимал на телефон, а затем перешел дорогу в неположенном месте.

В результате водителю нардепа выписали штраф за нарушение ПДД.

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Сын нардепа от фракции "Слуга народа", главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрия Аристова Артем нарушает ПДД и делится этим в соцсетях. Он гоняет на автомобиле по Киеву со скоростью 143 км/ч.