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пятница, 19 февраля 2021 18:30

Сын "слуги" Аристова хвастается в сети нарушением ПДД - появилось видео

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Сын &quot;слуги&quot; Аристова хвастается в сети нарушением ПДД - появилось видео
Сын нардепа из "Слуги народа" гонял по Киеву на бешеной скорости. Фото: скриншот с видео

Сын нардепа от фракции "Слуга народа", главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрия Аристова Артем нарушает ПДД и делится этим в соцсетях.

Об этом сообщили в Telegram-канале PavlovskyNews, ссылаясь на видео парня.

Аристов младший ездит на автомобиле по Киеву со скоростью 143 км/ч.

"Похоже так спешит или в спортзал, или на прогулку, что совсем забыл о том, что максимальная скорость передвижения по городу 50 километров в час", - говорится в сообщении.

Артем - сын нардепа от 1-го брака.

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В Саксаганском районе Кривого Рога сын кандидата в мэры от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчик Марк на автомобиле Volkswagen сбил ребенка на пешеходном переходе.

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