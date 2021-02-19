Сын "слуги" Аристова хвастается в сети нарушением ПДД - появилось видео

Сын нардепа из "Слуги народа" гонял по Киеву на бешеной скорости. Фото: скриншот с видео

Сын нардепа от фракции "Слуга народа", главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрия Аристова Артем нарушает ПДД и делится этим в соцсетях.

Об этом сообщили в Telegram-канале PavlovskyNews, ссылаясь на видео парня.

Аристов младший ездит на автомобиле по Киеву со скоростью 143 км/ч.

"Похоже так спешит или в спортзал, или на прогулку, что совсем забыл о том, что максимальная скорость передвижения по городу 50 километров в час", - говорится в сообщении.

Артем - сын нардепа от 1-го брака.

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