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суббота, 05 сентября 2020 15:19

Сын кандидата в мэры от "Слуги народа" наехал на ребенка на переходе
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3 сентября в Саксаганском районе Кривого Рога сын кандидата в мэры от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчик Марк на автомобиле Volkswagen сбил ребенка на пешеходном переходе.

Ребенок с матерью переходили дорогу по пешеходному переходу возле второй городской больницы. На светофоре горел зеленый свет, передает "Первый городской".

Volkswagen наехал на школьника. После этого авто вылетело на встречную полосу и врезался в ограждение.

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11-летнего ребенка отправили в восьмом городскую больницу.

Неизвестно, в каком состоянии был водитель.

26 августа президент Владимир Зеленский объявил, что кандидатом в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" стал топ-менеджер компании "Метинвест" Генеральный директор Центрального ГОКа Дмитрий Шевчик. Он депутат Днепропетровского облсовета от партии "Оппозиционный блок".

В Киеве на улице Борщаговской автомобиль Nissan врезался в такси, после чего водитель скрылся с места происшествия. Водитель иномарки был якобы в неадекватном состоянии.

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