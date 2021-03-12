Как наказали Арахамия за неправильную парковку

Председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия оштрафовали на 510 грн за парковку автомобиля на пешеходном переходе.

"Сегодня в медиа распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенное Давидом Арахамия, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом. Однако, патрульные полицейские отреагировали на это нарушение - господина Арахамия привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства", - написал в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Плевать на всех. "Слуга" Дубинский припарковался, как автохам

На Арахамия составили административное постановление. Штраф оплатили на месте с помощью электронного терминала.

Автор: Национальная полиция Арахамия оштрафовали на 510 грн

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приехал в Офис президента Владимира Зеленского и припарковался на пешеходном переходе прямо под светофором. Фото опубликовал журналист Михаил Ткач в Facebook