Как наказали Арахамия за неправильную парковку

 
Ексклюзивы
1/5
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 441
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 423
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 1908
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1017
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 11700
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 243
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 315
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2115
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 1035
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1692
Фото
Все фото
4
6
4
7
10
Плевать на всех. Паркуюсь, где хочу: &quot;слуга&quot; Арахамия поставил джип на переходе в центре столицы
Плевать на всех. Паркуюсь, где хочу: "слуга" Арахамия поставил джип на переходе в центре столицы
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
&quot;Почему Зеленский молчит?&quot; - Стерненко написал письмо из СИЗО
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
В Одессу прибыли 4 корабля НАТО
В Одессу прибыли 4 корабля НАТО
&quot;Упыри, позор!&quot;: от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Видео
Все видео
Когда решалась судьба Харьковских соглашений - Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым
Когда решалась судьба Харьковских соглашений - Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
"Это странная история" - глава "Слуги народа" об отсутствии результатов президентского опроса
"Это странная история" - глава "Слуги народа" об отсутствии результатов президентского опроса
СМИ связали Разумкова с олигархом Ахметовым
СМИ связали Разумкова с олигархом Ахметовым
"Госдеп конкурирует с нашым СНБО" - сети гудят о санкциях против Коломойского
"Госдеп конкурирует с нашым СНБО" - сети гудят о санкциях против Коломойского
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 504
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2115
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 324
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 369
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 марта 2021
Просмотров: 162
Клопоти навколо собачого лайна
Її рука була жовта й прозора. Дотики напружували, проте я навчився не здригатися. Баба Настя всю зиму гладила мені чуба і примовляла: – От ...
пятница, 12 марта 2021 22:04

Как наказали Арахамия за неправильную парковку

  Комментировать

Председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия оштрафовали на 510 грн за парковку автомобиля на пешеходном переходе.

"Сегодня в медиа распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенное Давидом Арахамия, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом. Однако, патрульные полицейские отреагировали на это нарушение - господина Арахамия привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства", - написал в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Плевать на всех. "Слуга" Дубинский припарковался, как автохам

На Арахамия составили административное постановление. Штраф оплатили на месте с помощью электронного терминала.

Автор: Национальная полиция
  Арахамия оштрафовали на 510 грн
Арахамия оштрафовали на 510 грн

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приехал в Офис президента Владимира Зеленского и припарковался на пешеходном переходе прямо под светофором. Фото опубликовал журналист Михаил Ткач в Facebook

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как наказали Арахамия за неправильную парковку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
марта

656 лет назад основали ведущий университет Европы

Тотальный карантин: закрыли парки, школы и междугороднее сообщение

Владимир Ященко мог прыгать в высоту на 2,5 м

Студенты встали на защиту проукраинского преподавателя

Землетрясение разрушило город

Папа извинился за грехи Католической церкви

Польша, Венгрия и Чехия стали членами НАТО

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 199387
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 79763
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
5
 Просмотров: 16020
Гибель 7-летней Марии Борисовой: что известно о девочке и ее семье
Гибель 7-летней Марии Борисовой: что известно о девочке и ее семье
 Просмотров: 13149
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
 Просмотров: 11700
Политика
Арахамия извинился перед украинцами
Арахамия извинился перед украинцами Просмотров: 45
Когда решалась судьба Харьковских соглашений - Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым
Когда решалась судьба Харьковских соглашений - Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым
 Просмотров: 270
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
 2 Просмотров: 999
"Приватбанк" стал для Зеленского политической ловушкой
"Приватбанк" стал для Зеленского политической ловушкой
 Просмотров: 324
В США надеются на расследование деятельности Коломойского в Украине
В США надеются на расследование деятельности Коломойского в Украине Просмотров: 180
Больше всего комментируют
4
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
4
В РФ не хватит мощностей, чтобы захватить Украину - министр
2
Трогательная история: мужчина спас четвероногих с тонущего судна
2
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
2
Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор
Голосов: 6102
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть