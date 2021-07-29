"Могли бы шантажировать весь мир" - глава президентской фракции

Арахамия признался, что не знает обстоятельств подписания меморандума. Фото: sluga-narodu.com

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы "шантажировать весь мир", если бы сохранила ядерный потенциал. А подписание Будапештского меморандума стало ее "роковой ошибкой", сообщает "Українська правда".

"Роковая ошибка Кравчука - избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума. Мы сегодня наследуем эту большую ошибку. Всеми другими ошибками других президентов можно пренебречь. Если бы мы были ядерным государством, с нами бы все говорили и договаривались по-другому. Если би и пошли на это, то это надо было делать совсем иначе", - сказал "слуга" в эфире телеканала "Україна 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Слуге народа" прокомментировали увлечение Арахамии китайскими коммунистами

Арахамия признался, что не знает обстоятельств подписания меморандума. И сейчас "легко рассуждать, через столько лет".

"Думаю, тогда нужно было проявить настойчивость и хотя бы другие документы подписывать. Даже если бы не смогли обслуживать ядерное вооружение, могли бы сократить его. Но все равно оставить ядерный потенциал.

Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", - сказал нардеп.

5 декабря 1994 года Украина, США, Россия и Великобритания заключили международное соглашение - меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В том же году Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Соответствующий закон приняла Верховная Рада.