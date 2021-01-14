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четверг, 14 января 2021 11:40

Украина отдала ядерное оружие. Россия обязывалась не нападать

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27 лет назад, 14 января 1994-го, президент Украины Леонид Кравчук, президент РФ Борис Ельцин и президент США Билл Клинтон подписали в Москве трехстороннее заявление.

Автор: Getty Images
  Клинтон, Ельцин и Кравчук в Москве.
Клинтон, Ельцин и Кравчук в Москве.

В документе говорилось о вывозе из Украины в Россию в течение 10 месяцев 200 ядерных боезарядов ракет РС-18 (СС-19) и РС-22 (СС-24).

За это Россия должна была предоставить Украине тепловыделяющие сборки для атомных электростанций, содержащих 100 тонн низкообогащенного урана.

Украина должна была уничтожить все ядерное оружие, включая стратегические наступательные вооружения, в течение 7-летнего периода.

Россия и США заявили о гарантиях безопасности. В частности РФ обязывалась воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности Украины, как государства не обладающего ядерным оружием. Уважать независимость, суверенитет и границы.

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5 декабря 1994 года Украина, США, Россия и Великобритания заключили международное соглашение - Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

В том же году Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Соответствующий закон приняла Верховная Рада.

Будапештский меморандум обязывает Россию, как подписанта, уважать независимость, суверенитет и границы Украины. Никогда не использовать оружие против Украины.

Через 19 лет после подписания Меморандума, в 2014-м Россия начала вооруженную агрессию против Украины и захватила часть ее территории.

  Колонна российских танков 136-й мотострелковой бригады РФ движется в районе населенного пункта Фабричное недалеко от луганского аэропорта. Октябрь 2014 года. Фото в социальном профиле российского танкиста нашло сообщество InformNapalm.
Колонна российских танков 136-й мотострелковой бригады РФ движется в районе населенного пункта Фабричное недалеко от луганского аэропорта. Октябрь 2014 года. Фото в социальном профиле российского танкиста нашло сообщество InformNapalm.

В апреле 2014-го российские боевики захватили город Славянск в Донецкой области. Обстреляли бойцов антитеррористического подразделения Службы безопасности Украины, которые направлялись в город. При столкновении погиб капитан СБУ Геннадий Биличенко - стал первым погибшим военнослужащим в войне на Донбассе. В Донецке и Луганске действуют российские оккупационные администрации.

В войне погибли более 4 тыс. украинских военных и добровольцев, ранения получили более 10 тыс. Погибли более 3 тыс. гражданских лиц, около 9 тыс. раненых.

В Украине зарегистрировано более 1,4 млн переселенцев с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Вооруженные силы Украины держат оборону на линии соприкосновения. 1 апреля в позапрошлом году АТО переформатировали на операцию Объединенных сил под командованием Генерального штаба.

На переговорах с Украиной представители Российской Федерации проявляют агрессию и хамство, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Дата
14
января

Украина отдала ядерное оружие. Россия обязывалась не нападать

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