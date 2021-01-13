Агрессия и хамство - Кулеба о россиянах на переговорах

Кулеба, говоря о россиянах на переговорах, вспомнил о скороговорке. Фото: Gazeta.ua

На переговорах с Украиной представители Российской Федерации проявляют агрессию и хамство. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"У нас есть 2 живых трека, где можно с ними общаться. 1-й - советники лидеров "нормандского формата". 2-й - Трехсторонняя контактная группа. Если свести их вместе, то в этих переговорах есть все: агрессия, хамство, лавирование", - цитирует Кулебу Оbozrevatel.

"Описывая поведение России, невольно вспоминаешь известную скороговорку: "Корабли лавировали-лавировали, лавировали-лавировали, да так и не вылавировали", - сказал министр.

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7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.