Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия

Встреча Зеленского с Байденом запланирована на 30 августа. Фотоколлаж: eurointegration.com.ua

Встреча, или, по крайней мере, непубличная ее часть, президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена "пройдет на повышенных тонах". Все из-за "Северного потока-2".

"Я ожидаю, что, как минимум, непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может, делают вид, что недооценивают, удар, который они делают таким поступком", - сказал Арахамия в эфире одного из телеканалов, сообщает 24tv.ua.

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Соглашение США и Германии по "Северному потоку-2" - это "какая-то неформальная коалиция против Китая", сказал нардеп.

Украина прилагает все усилия, чтобы каждый контакт в Конгрессе США консолидировать в единую позицию. Конгресс во время работы осенью будет опираться на решение Байдена по этому вопросу, по словам Арахамии.

Соединенные Штаты Америки ожидают визит Зеленского 30 августа. Встреча с Джо Байденом для Зеленского будет первой. Строительство российского газопровода "Северный поток-2" завершили на 99%. Остановить его не было возможности, заявил Байден.