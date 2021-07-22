Иначе никак - Байден пояснил соглашение о "Северном потоке-2"

Байден убежден, что остановить "Северный поток-2" не было возможно. Фото: Reuters

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" завершили на 99%. Остановить его не было возможности.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает CNN.

Лидер американцев успокаивает тем, что сможет повлиять на Россию, а также Германия взяла на себя обязательство ответить РФ при необходимости.

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"Сидя напротив Владимира Путина, я почувствовал, что он понимает, кто я, а я понимаю, кто он такой. Он знает, что когда я говорю о чем-то, то могу это сделать. Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, что является лидером свободного мира", - признался политик.

США и Германия заключили новое соглашение по "Северному потоку-2". Согласно договору Германия обязуется инициировать санкции против России в случае новой агрессии против Украины. Администрация президента США просит Украину не критиковать их соглашение с Германией по "Северному потоку-2". Публичные выступления на эту тему могут испортить отношения Вашингтона и Киева.