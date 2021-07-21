США и Германия договорились о "Северном потоке-2"

Детали договора сообщат в ближайшие часы. Фото: Reuters

США и Германия заключили новое соглашение по "Северному потоку-2"

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время слушаний в Сенате США.

Согласно договору, Германия обязуется инициировать санкции против России в случае новой агрессии против Украины. Детали договоренностей сообщат в ближайшие часы.

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Нуланд процитировала один из пунктов этого заявления, который, по ее словам, является особенно важным для Украины и касается коллективной ответственности.

"Германия взяла на себя обязательство принять меры в случае, если Россия будет пытаться использовать энергетику в качестве оружия или сделает дальнейшие агрессивные действия против Украины. Германия применит шаги на национальном уровне и потребует эффективных мер на уровне ЕС, включая санкции для ограничения экспортных возможностей России в Европу в энергетическом секторе", - добавила Нуланд.

Администрация президента США Джо Байдена просит Украину не критиковать их соглашение с Германией по "Северному потоку-2". Пригрозили, что публичные выступления на эту тему могут испортить отношения Вашингтона и Киева.