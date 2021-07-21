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четверг, 22 июля 2021 13:00

США и Германия договорились о "Северном потоке-2": что обещают Украине

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США и Германия договорились о &quot;Северном потоке-2&quot;: что обещают Украине
В интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через нашу территорию после 2024 года, говорят США и Германия. Фото: Reuters

США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку-2". Таким образом официально договорились о завершении строительства российского газопровода в Европу в обход Украины.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время слушаний в Сенате США.

Текст декларации обнародовало министерство иностранных дел Германии. Называется "Совместное заявление США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

Документ начинается с заверения, что Вашингтон и Берлин решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и ее европейский путь, подтверждают необходимость принять меры против российской агрессии и деструктивных действий РФ в Украине и за ее пределами.

"Соединенные Штаты заявляют о своей поддержке усилий Германии и Франции по достижению мира на востоке Украины в рамках нормандского формата. Германия активизирует свои усилия, чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений", - говорится в декларации.

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США и Германия обязуются работать вместе в рамках недавно созданного диалога на высоком уровне, чтобы гарантировать, что Штаты и ЕС имеют инструменты и механизмы для реагирования на российскую агрессию, в том числе на попытки использовать энергию как оружие.

"Если Россия попытается использовать энергию как оружие или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и призвать Евросоюз к принятию эффективных мер, включая санкции, чтобы ограничить российский потенциал для экспорта в Европу в энергетическом секторе, или принять меры в других экономически важных сферах ", - сказано в документе.

В интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через нашу территорию после 2024 года, сошлись во мнении США и Германия.

Соответственно Берлин обязался использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Москвой о транзите газа Украине на срок до 10 лет, и назначить для этой цели специального представителя.

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Переговоры по этому должны начать не позднее 1 сентября.

Германия обязуется создать и управлять Зеленым фондом для Украины, который будет способствовать ее энергоэффективности и энергетической безопасности.

Германия и США будут поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд на сумму не менее $ 1 млрд, в том числе от третьих сторон, частного сектора.

Германия сначала добавит к фонду не менее $175 млн в качестве гранта и будет увеличивать свои взносы в ближайшие годы.

Фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии, способствовать развитию водорода в качестве энергоносителя, повышать энергоэффективность, ускорять поэтапный отказ от угля.

Штаты планируют продвигать инициативу с помощью технической и стратегической помощи.

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Кроме того, Германия продолжит продвигать двусторонние энергетические проекты с Украиной, в частности, с поэтапного отказа от угля, включающий назначение спецпредставителя со специально выделенными фондами на сумму $ 70 млн.

Берлин также готов запустить меры устойчивости, которые должны поддержать энергетическую безопасность Украины. Это включает в себя усилия по повышению возможностей для реверса газа в Украину для защиты от потенциальных будущих попыток России сократить поставки газа в страну.

Кроме того, Германия обещает позволить Украине участвовать в ее проектах по развитию кибервозможностей, поддержит реформы энергетического сектора и поможет разработать варианты модернизации украинских газотранспортных систем.

"Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Длиной 1234 км. В декабря 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их восстановили в конце 2020-го.

В декабре позапрошлого года Украина и Россия заключили газовое соглашение на пять лет. Москва согласилась на транзит газа через Украину с возможным продлением контракта еще на 10 лет. В 2020 году объем транзита должен был составлять 65 млрд куб. м, следующие четыре года - по 40 млрд куб. м. В то же время Нафтогаз простил российской стороне штраф на $7,4 млрд, который на Газпром наложил Антимонопольный комитет Украины. Также Киев отказался от исков в международные суды на $12 млрд. В свою очередь, Газпром заплатил Нафтогазу $2,9 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража за недопоставленный газ для транзита.

Если "Северный Поток-2" введут в эксплуатацию, Украина имеет несколько сценариев действий, рассказывал генеральный директор Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон.

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