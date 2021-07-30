Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля

В июле политики и лица, связанные с властью, "отметились" скандальными поступками и заявлениями.

Gazeta.ua напоминает о самых больших политических маразмах в прошлом месяце.

Зеленский нахамил гражданам

Президент Владимир Зеленский отказался увольнять заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова после того, как электронная петиция с таким требованием собрала 25 тыс. голосов.

Автор: antac.org.ua Президент Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента указом в августе прошлого года.

В своем ответе Зеленский оправдывается: "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством".

Это дешевая ложь, ведь президент Украины имеет полное право увольнять заместителя председателя ОП - и Зеленский неоднократно этим правом пользовался.

Поэтому дискуссию о "ценностях" действующего президента окончательно закрыто.

Своей подписью Зеленский показал, что его мировоззрение не имеет ничего общего ни с ценностями Революции достоинства, ни с ценностями цивилизованного мира", - отреагировал автор петиции, председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Олег Татаров в 2011-14 годах был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД. Во время Революции достоинства заявлял, что милиция "не использует оружие", а митингующие погибли из-за ранений в затылки. Стреляли в них якобы не милиционеры, а люди рядом.

Татаров получил звание "Заслуженный юрист Украины" от тогдашнего президента Януковича. Был адвокатом экс-заместителя главы АП Андрея Портнова.

"Такой короткий и хамовитый ответ на электронную петицию - это прекрасное промо нового функционала приложения "Дія" - электронные петиции. Который сам Зеленский рекламировал в мае этого года", - прокомментировал журналист Даниил Мокрык.

Арахамия - любитель китайских коммунистов и "пошантажировать мир"

7 июля на сайте китайской агентства новостей "Синьхуа" появилось сообщение, что председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил: партия "СН" хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой.

Арахамия прочитал книгу "Си Цзиньпин о государственном управлении", которая "произвела на него сильное впечатление".

Кабинет министров шесть дней скрывал соглашение с Китаем, в котором говорится о льготных кредитах, привлечение средств на льготных условиях от правительства КНР для инфраструктурных проектов, сообщали СМИ.

Американское агентство Associated Press сообщило, что Китай оказывал давление на Украину, чтобы отказалась от поддержки призыва к более пристальному контролю за правами человека в западном китайском регионе Синьцзян. Китай угрожал задержать вакцины против коронавируса.

Автор: Telegram-канал GONI Мемаси Арахамию изобразили в форме коммунистов.

"За такое надо сильно давать по шапке. Давайте сразу и опыт однопартийности, и лагерей переймем, чего уж там", - прокомментировал офицер резерва Вооруженных сил Украины Роман Кулык.

Через три недели глава президентской фракции удивил очередными заявлениями. Что встреча Владимира Зеленского и Джозефа Байдена "пройдет на повышенных тонах". А если бы Украина имела ядерное оружие, то могла бы "шантажировать весь мир".

Сатирик Богдан Процишин нарисовал "слугу народа" с бомбой в руках.

Арахамия сделал фантастический подарок противникам сближения Украины с НАТО, написал редактор "Європейська правда" Сергей Сидоренко.

"Мастер-класс" от Киры Рудик, как отвечать на вопросы

"СМИ пишут о том, что у вас есть есть американское гражданство. Соответствует ли это действительности?", - спрашивает ведущая телеканала у председателя партии "Голос", народного депутата Киры Рудык. На что та отвечает: "Я родилась в Украине и являюсь украинкой".

Ведущая еще дважды задала повторный вопрос, на что депутат отвечала так же, при этом улыбалась.

Поведение депутата вызвало реакцию пользователей Facebook.

На этой неделе ряд народных депутатов от "Голос" сообщили о выходе из партии. Это сделали в день партийного съезда. Заявили об "узурпации власти" в политсиле ее председателем.

В тоже время в "Голосе" заявили о 86% поддержки Рудык. Исключили семерых народных депутатов - исключили семерых народных депутатов - Александру Устинову, Ольгу Стефанишину, Романа Лозинского, Ярослава Юрчишина, Владимира Цабаля, Юлию Клименко и Соломию Бобровскую.

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Мендель и ее "коллега" Песков

"Андрею Ермаку создали слишком серьезный негативный образ. Как второе лицо государства, он взял на себя ответственность за множество политических кризисов. Сложно представить себе более преданного поставленным целям человека с оригинальными подходами.

Если двух Андреев, которые руководили ОП, увидеть вместе, то это был спектакль не для слабонервных. Встретив Ермака, Богдан превращался в хамовитого люмпена, что выкрикивал несовместимые с логикой языковые конструкции. Ермак отмалчивался, обращаясь как родовитый аристократ, только иногда реагируя на безумство тезки", - написала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в своей книге. Ее выдала на двух языках - украинском и русском.

Вспоминая о Майдане, написала о "грязных палатках" и "негигиеничные и холодные ночи".

Книгу отправила пресс-секретарю президента страны-агрессора РФ Путина Дмитрию Пескову. Назвала его "коллегой".

Также Мендель стала ведущей программы "Большая деолигархизация" на телеканале олигарха Рината Ахметова. Его она отказалась называть олигархом.

Юрченко, которого пиарил Зеленский, просят сдать мандат

8 июля во Львове народный депутат Александр Юрченко на Ford Mustang задним ходом выезжал с парковки отеля и въехал в Volkswagen Jetta, затем напал на водителя, сообщили СМИ.

На номере Ford Mustang была цифра 1988 - год рождения нардепа.

Нардеп Гео Лерос опубликовал фото протокола об административном правонарушении и заключения медосмотра о наркотическом опьянении.

"Я ничего не употреблял. Даже не думал, что врачи фальсифицируют анализы", - заявил Юрченко.

В сентябре прошлого года НАБУ сообщило о взяточничестве нардепа. Высший антикоррупционный суд взял Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн. Впоследствии нардеп вышел под залог.

Александр Юрченко баллотировался в Верховную Раду в 2019 году по округу в Голосеевском районе Киева от партии "Слуга народа".

На выборах его пиарил президент Зеленский.

"Мы против произвола коррупционеров. Ведь именно из-за коррупции, схем и откатов имеем целый комплекс проблем в стране. Сделаем их вместе!", - обращался Юрченко к избирателям.

"Все сказано нашим названием. "Слуга народа" - это не просто слова. Сделаем их еще раз!", - заявлял Зеленский.

Автор: @chesno.movement Агитационная газета за июль 2019 года

В партии "Слуга народа" нардепа призвали сложить мандат.

Тем временем полиция отменила админпротокол за вождение под наркотиками нардепу от "Слуги народа" Евгению Брагару. Правоохранители, которые остановили его автомобиль, получили выговоры, а их начальника - командира роты - понизили в должности.

В июле прошло 250 дней, как партия "Слуга народа" не обнародовала информацию о расходах на опрос президента Зеленского. Его Зеленский анонсировал перед местными выборами в прошлом году.