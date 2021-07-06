Зеленский отказался уволить одиозного Татарова

В разгар Майдана Янукович наградил Татарова по личному представлению Захарченко, сообщали журналисты. Фотоколлаж: Центр противодействия коррупции

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

"Статьей 19 Конституции Украины установлено, что правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством", - ответил Зеленский.

Автор петиции, председатель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин отреагировал в Facebook.

"Более 25 тысяч подписей под которой собирали, в частности: Олег Сенцов, Сергей Притула, Янина Соколова, Виталий Дейнега, Сергей Стерненко и другие.

В своем ответе Зеленский оправдывается: "... никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством".

Это дешевая ложь, ведь президент Украины имеет полное право увольнять заместителя председателя ОП - и Зеленский неоднократно этим правом пользовался.

Поэтому дискуссию о "ценностях" действующего президента окончательно закрыто.

Своей подписью Зеленский показал, что его мировоззрение не имеет ничего общего ни с ценностями Революции достоинства, ни с ценностями цивилизованного мира", - написал Шабунин.

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При президентстве Януковича Татаров был начальником Главного следственного управления МВД.

В июне петиция за увольнение заместителя руководителя ОП Татарова собрала необходимые 25 тыс. голосов. "Во время Революции достоинства Татаров утверждал, что милиция "не использует оружие", а митингующие погибли из-за ранения в затылки. А значит, стреляли в них не милиционеры, а "люди, которые были рядом", - сказано в петиции. Журналисты "Радіо Свобода" сообщали, что в разгар Майдана Татаров получил звание "Заслуженный юрист Украины" от бывшего президента Виктора Януковича, по представлению тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко. Захарченко и Янукович убежали в Россию. Также Татаров был адвокатом бывшего заместителя Администрации президента Януковича Андрея Портнова.