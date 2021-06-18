Петиция за увольнение Татарова собрала голоса

Петицию зарегистрировали в конце марта. Фото: antac.org.ua

Петиция за увольнение заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова собрала необходимые 25 тыс. голосов.

Об этом свидетельствуют данные сайта электронных петиций к президенту.

Теперь она должна попасть на стол президенту Владимиру Зеленскому.

Петицию создал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Напоминаем президенту Украины, что Олег Татаров получил подозрение от НАБУ за помощь в хищении 81 миллиона гривен на строительстве жилья для нацгвардейцев.

Во время Революции достоинства Татаров утверждал, что милиция "не использует оружие", а митингующие погибли из-за ранения в затылки. А значит, стреляли в них не милиционеры, а "люди, которые были рядом".

Именно за эту ложь Татаров получил звание "Заслуженный юрист Украины" от Виктора Януковича по личному представлению министра МВД Виталия Захарченко.

Отсутствие адекватной реакции Владимира Зеленского на описанное позволяет предположить, что он поддерживает действия и ценности заместителя главы своего Офиса", - говорится в тексте.

Президент Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя ОП в августе прошлого года.

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В декабре прошлого года Олегу Татарову сообщали о подозрении во взятке за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии. В том же месяце офис генпрокурора передал производство от НАБУ в СБУ. НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства Венедиктовой в дело. СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генпрокурор отстранила четырех прокуроров, которые вели это дело.