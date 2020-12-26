Дело Татарова: НАБУ открыло производство из-за вмешательства Венедиктовой

НАБУ возбудило дело по Татарову. Фото: Цензор

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело о возможном взяточничестве заместителя Офиса президента Олега Татарова.

В ЕРДР внесено производство "о вмешательстве в работу правоохранительных органов", в программе "Мокрик По Живом" на hromadske заявил Максим Грищук, исполняющий обязанности председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры (САП).

Речь идет о решении Венедиктовой изменить группу прокуроров по делу Татарова. Она сделала это вечером 1 декабря, как раз перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении. Поэтому новая группа прокуроров была вынуждена заново изучать дело и о подозрении замглавы ОП сообщили уже 18 декабря.

По словам Грищука, когда прокурор по бывшей группы прокуроров уже был в суде и должен был ходатайствовать об избрании меры пресечения для Татарова, в САП узнали, что группу прокуроров изменили.

"Мы сначала подумали, что это ошибка, потом поняли, что это не ошибка, а было сознательное действие. Мы потребовали материалы, изучили их и предоставили указания детективам. У них на это ушло где-то две недели", - сказал он.

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Ранее генпрокурорка Ирина Венедиктова заявила, что не причастна к решению о передаче дела заместителя главы ОП Олега Татарова в СБУ.