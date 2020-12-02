Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала

Ирину Венедиктову назначили генпрокурором в марте. Кандидатуру подавал президент Владимир Зеленский. Фото: @pgo.gov.ua

Офис генерального прокурора, который возглавляет Ирина Венедикова, препятствует привлечению виновных к ответственности по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии. Об этом в среду заявило Национальное антикоррупционное бюро.

В НАБУ заявили, что вечером 1 декабря генпрокурор "тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, вопреки требованиям УПК, изменила процессуальных руководителей".

Речь идет о производстве по даче взятки за недостоверный письменное заключение судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн.

Сегодня сообщалось, что Высший антикоррупционный суд арестовал заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Константина Дубоноса.

"Следствие считает, что Дубонов получил от Мыкытася взятку в виде паркоместа за 250 тысяч гривен. А взамен чиновник на бумаге уменьшил сумму убытков от дела с 81 миллиона до 7 миллионов ​​гривен. На заседании прокурор озвучил информацию, что между должностным компании "УкрБуд" (экс-нардеп Максим Мыкытась возглавлял корпорацию. - Gazeta.ua) и нынешним заместителем председателя ОП Олегом Татаровым происходила переписка, в которой Татаров посылал скан паспорта лица, на которого нужно было зарегистрировать паркоместо со 100-процентной скидкой", - сообщил Центр противодействия коррупции.

После действий Венедиктовой детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли сообщить о подозрении еще одному, уже третьему, вероятному участнику указанного преступления - бывшему чиновнику "УкрБуд", заявляют в бюро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генпрокурору Венедиктовой осталось 30 дней на результат

"Национальное бюро убеждено, что эта ситуация - продолжение сознательного давления на следствие, ведь за последние полгода Офис генерального прокурора прибегает к подобным действий не впервые", - говорится в заявлении.

Между тем "Українська правда" сообщает, что НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Татарову, но генпрокурор Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.

По словам собеседника в правоохранительных органах, 2 декабря Татарову должны были объявлять подозрение в передаче взятки. В то же время детективы НАБУ увидели в реестре постановление о замене прокуроров.

О том, что НАБУ расследует причастность заместителя руководителя ОП Татарова к делу Мыкытася, пишет "Суспільне"

"Сегодня в 10.00 детективы НАБУ должны были задержать заместителя главы ОП Олега Татарова. Однако никаких следственных действий предпринять не смогли - начальник отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Сымкив и три прокурора, которые вели дело застройщика Максима Микитася, обеспечили подписание соглашения со следствием, и приняли решение задержать Татарова, без всякого оповещения были отключены от доступа к данному делу в электронном реестре. Эта информация подтверждена источниками в НАБУ, САП и ОГПУ.

Как оказалось, вчера ночью генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров. Процессуальным руководителем в деле Венедиктова назначила саму себя, а также и.о. руководителя САП Максима Грищука, который ранее не занимался данным делом.

Президент Владимир Зеленский, несмотря на подозрение НАБУ, отказывается увольнять или хотя бы отстранять от работы заместителя руководителя своего Офиса, которого он назначил куратором работы правоохранительных органов", - сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента в августе. Татаров - заместитель Андрея Ермака, до 2014-го был начальником Главного следственного управления МВД. По сообщению "Слідство.Інфо" был адвокатом бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.