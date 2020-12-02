В коррупционном деле, где фигурирует заместитель Ермака, появились новые подробности

Президент Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента в августе.

Высший антикоррупционный суд арестовал с альтернативой внесения залога заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Константина Дубоноса. Чиновник фигурирует в деле о завладении имуществом Национальной гвардии.

Суд применил к подозреваемому меру пресечения с альтернативой внесения 1 млн грн залога. Срок действия ареста - до 30 января 2021, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Следствие считает, что Дубонов получил от Мыкытася взятку в виде паркоместа за 250 тысяч гривен. А взамен чиновник на бумаге уменьшил сумму убытков от дела с 81 миллиона до 7 миллионов ​​гривен.

Но самое интересное другое. На заседании прокурор озвучил информацию, что между должностным компании "Укрбуд" (Мыкытась возглавлял корпорацию. - Gazeta.ua) и нынешним заместителем председателя ОП Олегом Татаровым происходила переписка, в которой Татаров посылал скан паспорта лица, на которого нужно было зарегистрировать паркоместо со 100-процентной скидкой.

Интересно, что и Мыкытась подтвердил передачу взятки Дубоноса во время допроса", - сообщает Центр противодействия коррупции.

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Бывшего народного депутата Максима Мыкытася подозревают в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн. Расследование ведется с декабря 2017 года. В 2000-х его строительная компания и Нацгвардия договорились о возведении жилого комплекса на территории военной части. В обмен на 1 га земли в центре Киева Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 парковочных мест. Впоследствии Нацгвардия отказалась от недвижимости на Печерске в обмен на 65 квартир на окраине Киева, возле станции метро Красный Хутор. Мыкытась находится в СИЗО.