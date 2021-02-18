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четверг, 18 февраля 2021 19:39

Татаров в разгар Майдана получил награду от Януковича

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Автор: 24tv.ua
  На момент награждения Татаров занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД
На момент награждения Татаров занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров в разгар революции достоинства получил звание "Заслуженный юрист Украины" от бывшего президента Виктора Януковича.

Звание получил по личному представлению тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко. Об этом сообщает Радио Свобода.

На момент награждения Татаров занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД. Он регулярно публично комментировал события на Майдане и распространял обвинения в адрес активистов.

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Представление о награждении Татарова по имени тогдашнего президента Виктора Януковича Захарченко внес 16 декабря 2013 года.

 

В письме говорилось, что Татаров заслуживает такого звания за "весомый вклад в развитие правового государства, борьбы с преступностью, умелую организацию работы подразделений внутренних дел по обеспечению защиты прав и свобод граждан, правопорядка".

Соответствующее звание Татаров получил указом Виктора Януковича от 22 января 2014 года.

 

Олег Татаров - бывший чиновник Министерства внутренних дел. Он занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД - начальника управления по организации контроля за расследованием преступлений именно во время событий Революции достоинства. Он занимался вопросом задержания протестующих и продвижением уголовных дел против них.

Татаров также распространял обвинения в адрес майдановцев, до сих пор не доказаны, и выдвигал им ультиматумы.

1 декабря 2020 стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Она касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась.

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