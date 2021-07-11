Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист

В мае Зеленский говорил о петициях и электронной демократии. Фото: Getty Images

Президенту Владимиру Зеленскому народовластия, о котором он заявлял, нужно только тогда, когда оно совпадает с его собственными интересами. Об этом сказал журналист Даниил Мокрык в своем видеоблоге.

В прошлый вторник Зеленский ответил отказом на петицию об увольнении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Петицию подписали 25 тыс. граждан.

"Если вы зайдете на сайт президента Украины и напишете в поиск "Татаров", то свежая новость, которую получите - за 8 декабря прошлого года.

В течение семи месяцев Офис президента ничего не сообщает о деятельности Олега Татарова. Поэтому очень интересно узнать, а зачем же его держать на этой должности, если его не увольнять", - отметил журналист.

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"Весь ответ (Зеленского. - Gazeta.ua) помещается в словах "Никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством".

Так же никто не заставлял Зеленского и законодательство его не обязывало назначать Татарова. Но он это все равно сделал. А теперь, когда 25 тысяч налогоплательщиков обратились к Зеленскому об увольнении Татарова, который получает зарплату из налогов, Зеленский говорит: нет, не нужно меня к этому принуждать.

Знаете, такой короткий и хамовитый ответ на электронную петицию - это прекрасное промо нового функционала приложения "Дія" - электронные петиции. Который сам Зеленский рекламировал в мае этого года", - говорит Даниил Мокрык.

Зеленский в мае заявлял: "Еще один пункт моей программы - это возможность граждан принимать важные решения онлайн. Именно через Интернет. Сегодня знаковый день, когда мы делаем первый шаг на пути к электронной демократии. Этот шаг - запуск в "Дія" электронных петиций".

В июне петиция за увольнение Татарова собрала необходимые 25 тыс. голосов. "Во время Революции достоинства Татаров утверждал, что милиция "не использует оружие", а митингующие погибли из-за ранения в затылки. А значит, стреляли в них не милиционеры, а "люди, которые были рядом", - сказано в петиции. Журналисты сообщали, что в разгар Майдана Татаров получил звание "Заслуженный юрист Украины" от бывшего президента Виктора Януковича, по представлению тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко. Олег Татаров фигурирует в производстве о взяточничестве.