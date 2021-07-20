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вторник, 20 июля 2021 12:52

Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке

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Ермак - &quot;второе лицо государства&quot;, Стерненко - &quot;убийца&quot;: что написала Мендель в книжке
Мендель два года была пресс-секретарем президента Зеленского. Фото: Getty Images

Бывшая скандальная пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в своей книге "Каждый из нас президент" на почти 300 страницах перечисляет успехи Зеленского и безжалостно критикует Петра Порошенко. Об этом сообщает LIGA.net

Мендель так часто вспоминает пятого президента, что возникает вопрос, о ком книга. В ней она меньше рассказывает о событиях за кулисами, но дает много личных оценок. Например, называет эгоцентричным экс-премьера Алексея "Два метра Секса" Гончарука ( "надо было повзрослеть, а это сложно давалось мальчику"), экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана называет "пьяным от власти" ( "хамоватый люмпен"). И даже внезапно вспоминает Сергея Стерненка, объясняя, что для нее он - скорее убийца, чем жертва.

"В общении с парламентом Зеленский сразу обнаружил блестящую черту своей удачи, он действительно слушал всех, никогда не слушал советы только одного человека и позволял людям принимать решения", - пишет бывшая президентская пресс-секретарь.

О Гончаруке

"Два метра секса". Так называла тридцатипятилетнего председателя правительства моя подруга. Он запомнился трудолюбием, амбициозностью, быстрой сменой масок, колоссально накопленной агрессией, которую излил на парламент, а также периодом наибольшей активности в предложении и голосовании реформ... Но заслуга их принятия все-таки принадлежит президенту, а не премьеру как мог ошибочно подумать Запад. Это Зеленский лично согласовывал каждую реформу, выбирал модели, вносил изменения.

...В общем Гончаруку просто надо было повзрослеть. И это сложно давалось мальчику, который до того, как его кандидатуру представил президент больше часа играл на приставке в офисе партии".

О Богдане и Кирилле Тимошенко

Андрей Богдан и его заместитель по информационной политике Кирилл Тимошенко были настроены против сотрудничества с медиа... Они считали, что и в ипостаси президента интервью и комментарии излишни... Еще больнее по пресс-служба били внутренние законы, установленные Богданом. Нам пришлось пережить запрет отвечать на запросы СМИ, отказ от всех интервью.

...Кирилл Тимошенко - говорят, что именно он слил фото - запретил даже отвечать на звонки журналистов. Нам пришлось выключать телефоны. Мы не могли ни подтвердить, ни опровергнуть нелепую шутку уже опьяненных властью, самодовольных представителей Офиса"

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О Ермаке

"Андрей Ермак создали слишком серьезный негативный образ... Как второе лицо государства, он взял на себя ответственность за множество политических кризисов... Сложно представить себе более преданного поставленным целям человека с оригинальными подходами.

...Если двух Андреев, которые руководили ОП, увидеть вместе, то это был спектакль не для слабонервных. Встретив Ермака, Богдан превращался в хамовитого люмпена, что выкрикивал несовместимые с логикой языковые конструкции. Ермак отмалчивался, обращаясь как родовитый аристократ, только иногда реагируя на безумство тезки. Так, например, прошел перелет в США, который длился более 10 часов"

О Зеленском

"Когда в новогоднюю ночь 2019-го Владимир Зеленский объявил решение идти на выборы, многие вздохнули с облегчением: это была надежда, которой не ощущалось уже давно. Даже после кровавого 2014-го... Лично я бы сравнила это чувство с 2004- м, когда революции и митинги еще были для нас чем-то новым"

"Негигиеничные ночи на Майдане"

"Разгромные, рекордные 73% во втором туре тоже по сути своей были революцией. Только приемлемой для большинства населения без грязных палаток, разбитого Майдана, негигиеничных и холодных ночей с риском быть избитым, снесенным водометами или опрысканным газом, без всей этой революционной "романтики" прошлых веков... Первая по-настоящему электоральная революция Украины"

Два года назад Юлия Мендель оскандалилась тем, что препятствовала работе журналиста "Радіо Свобода" Сергея Андрушко.

После этого журналист Даниил Яневский написал на пресс-секретаря президента заявление в полицию о совершении преступления. А журналист Сергей Гришин принес на Банковую поводок, ошейник и намордник.

Также Мендель оттягивала корреспондента "Радио Свободная Европа" Кристофера Миллера от Зеленского, не дав ему задать вопрос.

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