На пресс-секретаря Зеленского написали заявление в полицию

Журналист Даниил Яневский написал заявление на пресс-секретаря Зеленского. Фото: Thebabel

Журналист Даниил Яневский написал заявление в полицию на пресс-секретаря президента Юлию Мендель.

Текст заявления журналист обнародовал в Facebook

"Из открытых источников (сеть интернет) мне стало известно о совершении преступления должностным лицом - пресс-секретарем президента гражданкой Мендель Юлией Владимировной", - сказано в заявлении.

Речь идет об инциденте, который произошел у здания Высшего антикоррупционного суда. Журналист программы "Схемы" Сергей Андрушко попробовал задать вопрос Зеленскому, однако его оттолкнула Юлия Мендель.

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"Действия пресс-секретаря президента являются противоправными с точки зрения уголовного законодательства, было допущено умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности, ответственность за которое предусмотрена ст. 171 УК Украины", - отмечается в заявлении Яневского.

Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали полное видео, на котором пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко. На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками и вместе с охраной обступает его. Андрушко отталкивают.