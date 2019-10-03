 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 666
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 3447
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 4896
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 441
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3420
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3069
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 963
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7308
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9765
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
1 Просмотров: 3096
Фото
Все фото
4
8
12
18
21
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
&quot;Зеленского вон&quot; - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
"Зеленского вон" - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Видео
Все видео
Трамп о блокировании помощи Украине: "Мне не нравится быть страной-лохом"
Трамп о блокировании помощи Украине: "Мне не нравится быть страной-лохом"
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
Рада с часовым опозданием собралась на заседание – онлайн
Рада с часовым опозданием собралась на заседание – онлайн
Вместо увольнения Мендель Зеленский неудачно пошутил над журналистами
Вместо увольнения Мендель Зеленский неудачно пошутил над журналистами
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 4896
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 864
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 900
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 720
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 2124
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
четверг, 03 октября 2019 15:12

Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
4

  Комментировать

Фото: skrypin.ua

Президенту Владимиру Зеленскому в четверг принесли на Банковую поводок, ошейник и намордник для "работы" с его пресс-секретарем Юлией Мендель.

Об этом сообщил журналист Сергей Гришин в эфире Skrypin.ua.

Он принес "подарок" вместе с коллегами, которые пришли к Офису президента.

"Ко мне никто не вышел. Работники УГО сказали, что никто ко мне не выйдет после несколько минутных консультаций по телефону. Предложили мне оставить этот "подарок" в бюро пропусков. Мы, собственно, так и сделали", - рассказал журналист.

"Принес подарок президенту - инструментарий для работы с пресс-секретарем Юлией Мендель. Хотел бы, чтобы он ее уволил, но позавчера на брифинге президент пошутил, что никого она не толкала. Я это принял как сигнал, что его все устраивает. Если ему с ней комфортно - пусть работает. Но я принес поводок, ошейник и намордник для того, чтобы он ее сдерживал. Потому что ее общение с Кристофером Миллером и дважды - с Сергеем Андрушко говорит о том, что она может быть опасной для общества и, в частности, для журналистов. Пусть бы он ее немножко контролировал, если бросается на людей", - объяснил Гришин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вместо увольнения Мендель Зеленский неудачно пошутил над журналистами

Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали полное видео, на котором пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко.

На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками и вместе с охраной обступает его. Андрушко отталкивают.

</

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Расстреляли командира еврейской воинской части

Украинцы провели масштабный съезд в Праге

Пилот пролетел под мостами в Лондоне

Самое читаемое
Выбрали Miss BumBum 2019: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали Miss BumBum 2019: "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 83187
В Раде послали Путина
В Раде послали Путина Просмотров: 46548
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
16
 2 Просмотров: 40268
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире Просмотров: 29746
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
 2 Просмотров: 22878
Политика
Зеленский предлагает назначить 17 членов ЦИК
Зеленский предлагает назначить 17 членов ЦИК Просмотров: 252
Обновили закон о материальной ответственности военных
Обновили закон о материальной ответственности военных Просмотров: 99
Нардепа из партии Медведчука подозревают в терроризме
Нардепа из партии Медведчука подозревают в терроризме 1 Просмотров: 315
У Порошенко призывают собрать СНБО по поводу "формулы Штайнмайера"
У Порошенко призывают собрать СНБО по поводу "формулы Штайнмайера" Просмотров: 162
Герус обеспечивает рынок сбыта для российской электроэнергии — эксперт
Герус обеспечивает рынок сбыта для российской электроэнергии — эксперт Просмотров: 90
Больше всего комментируют
12
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
7
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
4
Партия Медведчука поддержала Зеленского
3
Сколько украинцев считают Россию агрессором
2
Украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" - российские СМИ
Голосов: 12292
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua