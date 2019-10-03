Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник

Фото: skrypin.ua

Президенту Владимиру Зеленскому в четверг принесли на Банковую поводок, ошейник и намордник для "работы" с его пресс-секретарем Юлией Мендель.

Об этом сообщил журналист Сергей Гришин в эфире Skrypin.ua.

Он принес "подарок" вместе с коллегами, которые пришли к Офису президента.

"Ко мне никто не вышел. Работники УГО сказали, что никто ко мне не выйдет после несколько минутных консультаций по телефону. Предложили мне оставить этот "подарок" в бюро пропусков. Мы, собственно, так и сделали", - рассказал журналист.

"Принес подарок президенту - инструментарий для работы с пресс-секретарем Юлией Мендель. Хотел бы, чтобы он ее уволил, но позавчера на брифинге президент пошутил, что никого она не толкала. Я это принял как сигнал, что его все устраивает. Если ему с ней комфортно - пусть работает. Но я принес поводок, ошейник и намордник для того, чтобы он ее сдерживал. Потому что ее общение с Кристофером Миллером и дважды - с Сергеем Андрушко говорит о том, что она может быть опасной для общества и, в частности, для журналистов. Пусть бы он ее немножко контролировал, если бросается на людей", - объяснил Гришин.

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Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали полное видео, на котором пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко. На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками и вместе с охраной обступает его. Андрушко отталкивают. </