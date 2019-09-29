НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку

В сетях журналисты призывают президента уволить Мендель с должности пресс-секретаря.

Национальный союз журналистов Украины призвал Офис президента и пресс-секретаря президента Юлию Мендель пересмотреть отношение к журналистам и извиниться за некорректное поведение в отношении представителей СМИ.

Об этом заявили в организации.

"Пресс-секретарь президента не имеет права физически препятствовать работе журналистов. Дружеские объятия или отталкивания-оттягивание - это не поведение, с которым журналисты должны мириться.

Национальный союз журналистов Украины обращается к Офису президента и пресс-секретарю президента Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли.

И главное, новая команда должна строить корректные отношения с журналистами, признавая, что общение с независимыми медиа - это важная обязанность демократической власти, ответственной перед гражданами", - заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В НСЖУ выразили солидарность с журналистами программы "Схемы: коррупция в деталях".

Некоторые журналисты в Facebook выразили более категорическую позицию.

"Требую от Владимира Зеленского уволить Юлию Мендель.

А от Национальной полиции Украины - открыть производство по 171 ст. (Статья Уголовного кодекса "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". - Gazeta.ua) ", - написал в Facebook журналист Сергей Гришин.

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Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали полное видео, на котором пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко. На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками и вместе с охраной обступает его. Андрушко отталкивают.