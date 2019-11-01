Во Львове началось восстание

1 ноября 1918 украинцы захватили власть во Львове. Фото: Facebook

1 ноября 1918 украинцы захватили власть во Львове.

Город принадлежал Австро-Венгерской империи. В октябре 1918 года император Карл І объявил о преобразовании монархии в федерацию народов. Национальные движения получили возможность создать независимые государства.

18 и 19 октября 1918 года в Народном доме во Львове прошли заседания украинских депутатов в парламент и краевых сеймов Галиции и Буковины, греко-католических епископов и представителей основных украинских политических партий. Образовали Украинскую Национальную Раду, которую возглавил Евгений Петрушевич.

Поляки пытались установить контроль над Галичиной. 28 октября во Кракове создали Польскую ликвидационную комиссию. Она должна была организовать во Львове в ночь с 2 на 3 ноября вооруженное выступление для установления польской власти. Приезд Комиссии был запланирован на 1 ноября.

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Австрийский наместник Галичины Карл фон Гуйн сначала поддержал поляков. Украинцы начали готовить вооруженное восстание. Его возглавил cотник УСС Дмитрий Витовский.

1 ноября в 4 часа утра украинские войска захватили львовскую ратушу, наместничество - современное здание областного совета, радио, телеграф и вокзалы.

19-летний вестник Степан Паньковский установил на ратуше сине-желтый флаг. В 7 утра Дмитрий Витовский рапортовал Костю Левицкому о занятии Львова без человеческих потерь.

В этот же день подразделения сечевых стрельцов заняли Станислав - современный Ивано-Франковск, Тернополь, Золочев, Сокаль, Раву-Русскую, Коломыю, Снятин, Печенежин, Борислав и другие города Галичины.

На Галичине объявили Украинское государство. Генерала Гуйна и чиновников австрийской администрации поездом отправили в Вену.

"Мне старом кажется, что дело не пойдет так легко, как началась. Ваши противники - это рьяные люди", - сказал Гуйн украинском.

Украинский институт национальной памяти запускает проект "ИстФакт". Имеет целью легкую и доступную подачу важных события истории времен Украинской революции 1917-1921-х. Проект представлен в формате коротких видео с вопросами и ответами. Первый ролик посвящен Ноябрьскому восстанию. Событие состоялось во Львове 1 ноября 1918-го и считается переломным днем ​​в истории Галичины и всей Украины.