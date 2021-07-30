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пятница, 30 июля 2021 10:06

Арахамия сделал подарок противникам сближения Украины с НАТО - журналист

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Арахамия сделал подарок противникам сближения Украины с НАТО - журналист
Бессмысленные заявления звучат от власти регулярно. Фото: Ян Доброносов, telegraf.com.ua

Председатель президентской фракции Давид Арахамия заявлениями о "шантаже мира ядерным оружием" вредит Украине. Об этом пишет редактор "Європейська правда" Сергей Сидорненко в публикации "Ядерный шантаж "Слуги народа": как вредят Украине международные заявления Зе-команды".

Ни при каких обстоятельствах, при любой мотивации политик такого уровня не имел права говорить, что он считает шантаж нормальной и эффективной стратегией международных отношений.

Есть немало избирателей, которые считают, что "Запад перед нами виноват, почему бы его не пошантажировать". И шутки из российских фильмов о ядерном оружии типа "обязательно жахнем" также имеют поклонников.

Сейчас украинская власть декларирует упорную работу над целью вступления в НАТО, стремясь получить ПДЧ (а впоследствии и полноценное членство). Рано или поздно вопрос о сближении нашего государства с Альянсом появится на повестке дня и министры или лидеры государств-союзников будут обсуждать эту возможность. На этом этапе тем, кто против нашего сближения с НАТО, придется искать аргументы, почему это невозможно. Давид Арахамия сделал им фантастический подарок.

Мол, если действующая украинская партия власти воспринимает рычаги по безопасности лишь как инструмент финансового шантажа партнеров, то как можно в принципе говорить о сближении с НАТО государства под руководством такой политической силы. Мол, вы же видите, просто государство-шантажист, с которым не стоит иметь дела.

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К слову, ни Арахамия, ни его однопартийцы не извинились за такое заявление. Однако депутат в четверг все же попытался отказаться от сказанного. Он заверил, что имел целью другое, потому что считал, что говорит о шантаже "в кавычках".

"Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание ядерного оружия, как сейчас это происходит во многих других странах", - заявил, в частности, Арахамия, объясняя свое видение того, как должна была действовать украинская власть в начале 1990-х.

Хочется, чтобы то ли в МИД, то ли на Банковой, то ли среди коллег-депутатов нашелся кто-то, способный объяснить Арахамии, на какой уровень он поставил Украину этими словами. Ведь сейчас есть только две страны, шантажирующие мир похожим образом - это Северная Корея и Иран. Их международная изоляция, санкционный давление и т.д. - прямое следствие именно такого шантажа, о котором говорит нардеп.

Подобные нелепые заявления звучат от власти регулярно.

В январе 2020 года на выступлении в "Украинском доме" на полях Всемирного экономического форума в Давосе лидер фракции "Слуга народа" предложил остановить евроинтеграцию и выполнение Соглашения об ассоциации, а взамен "создать свои правила игры".

Это заявление пришлось оперативно опровергать тогдашнему вице-премьеру Дмитрию Кулебе.

Не так давно получило огласку заявление советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака, представителя минской ТКГ Алексея Арестовича, который взялся публично шантажировать НАТО заявлениями вроде "не берете Украину в Альянс - пойдем в Китай". Тогда его слова пришлось опровергать отдельным заявлением МИД о том, что внешнеполитический курс Украины неизменен.

Это лишь несколько примеров, но такие самодеятельные и вредные для государства заявления звучат более чем регулярно, говорится в публикации.

На этой неделе Арахамия в эфире одного из телеканалов заявил, что если бы Украина имела ядерное оружие, то могла бы "шантажировать весь мир". Также заявил, что встреча Владимира Зеленского и Джозефа Байдена "пройдет на повышенных тонах".

Ранее на сайте китайского агентства новостей "Синьхуа" появилось сообщение, что Арахамия заявил: партия "СН" хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой.

После этого председателя президентской фракции начали изображать в карикатурах.

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30
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