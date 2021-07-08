Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети

Фото: Telegram-канал GONI Мемаси

Вчера на сайте китайского агентства новостей "Синьхуа" появилось сообщение, что председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил - партия "СН" хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой.

Также сообщили, что Арахамия прочитал книгу "Си Цзиньпин о государственном управлении", которая "произвела на него сильное впечатление".

Кабинет министров шесть дней скрывал соглашение с Китаем, в котором говорится о льготных кредитах из Китая, привлечение средств на льготных условиях от правительства КНР для инфраструктурных проектов, писало издание НВ.

В июне американское агентство Associated Press сообщило, что Китай оказывал давление на Украину, чтобы отказалась от поддержки призыва к более пристальному контролю за правами человека в западном китайском регионе Синьцзян. Китай угрожал задержать вакцины против коронавируса.

Китайское сообщение о председателе фракции политсилы президента Владимира Зеленского обсуждают пользователи Facebook. Арахамию и Зеленского изображают на рисунках.

"Слугу народа" показывают в форме коммунистов и рядом с советским диктатором Сталиным, большевиком Лениным.

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"Арахамии нравится опыт китайской Компартии. По тому же опыту в Китае Давида давно бы уже поставили к стенке за деньги в конвертах для "слуг народа" от олигарха А. Просто Давид об этом, вероятно, не знает", - пишет публицист Сергей Руденко.

"У Зеленского хотят строить государство типа Лукашенко. А в идеале - Китая. Поэтому и готовы переориентироваться на Китай. По крайней мере хотят этой биполярностю Штаты шантажировать. Они не видели фильм "За двумя зайцами" и чем там кончилось. Они не знают истории. И они забывают, что в Украине есть традиция каждые 10 лет выходить на Майдан. А уже скоро", - политический эксперт Виктор Бобыренко.

"Запад не понимает опасностей тоталитаризма с китайской спецификой. И то, что Арахамия, Рудык, Тимошенко различными способами подпевают на бэк-вокале пекинским товарищам - свидетельство полной потери берегов", - историк Вахтанг Кипиани.

"За такое надо сильно давать по шапке.

Давайте сразу и опыт однопартийности, и лагерей переймем, чего уж там. Такие комментарии председателя правящей фракции - мерзость. Последние несколько недель в теме отношений с КНР просто какая-то катастрофа", - офицер резерва Вооруженных сил Украины Роман Кулык.

В мае президент президент Владимир Зеленский заявил, что у советского режима были "плюсы и минусы". Это вызвало возмущение в украинском обществе.