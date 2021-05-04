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вторник, 04 мая 2021 12:34

Зеленский возмутил фразой о СССР

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Президент Владимир Зеленский заявил, что у советского режима были "плюсы и минусы".

В Польше на встрече с польским, литовским, латвийским и эстонским коллегами Зеленский сказал: "Я сам родился в Советском Союзе. И хочу вам сказать - там были плюсы, были минусы".

Фраза вызвала реакцию пользователей Facebook.

Сатирик Богдан Процишин изобразил Зеленского в пионерском галстуке с трубой.

Автор: @ProtsyshynOfficial
 

"Еще один фейл", "Тупость не имеет границ", "Он же школу заканчивал уже в независимой Украине. Что может знать о совке", "Он ментально совком и остался", "Стыд", "Миллионы + по всей Украине над могилами расстрелянной украинской интеллигенции, предпринимателями, патриотами, крестьянами замученных голодом, рабочими истощенными трудом, солдатами использованными как мясо", "Афганистан, Чернобыль, крепостное право, инакомыслие, ГУЛаги, голодомор 32-33р", - пишут пользователи соцсети.

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"Я видел в совке плюсы чаще всего на кладбищах", - прокомментировал писатель Андрей Бондарь.

"А я на месте поляков подарила бы Зеленскому книгу "Другой мир. Советские записки" поляка Густава Герлинга-Грудзинского. Для более глубокого ознакомления с "плюсами и минусами" советской системы так сказать. Могло бы проникнуть, кстати. Мне кажется, нету страшнее книги о ГУЛАГе", - написала журналистка Мирослава Барчук.

"ОПУ на заметку. Подобрала все "плюсы" советского союза", - написала журналиста Марина Данылюк-Ярмолаева и опубликовала фото пустых прилавков и очередей.

 

В апреле 2015-го Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. В частности, об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Законы запрещают советскую символику, открывают архивы советских спецслужб.

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