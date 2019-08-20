10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости

24 августа Украина празднует День Независимости. Прошло 28 лет, как Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины. С тех пор страна получила шесть президентов, девять парламентов, 20 правительств.

Gazeta.ua напоминает 10 знаковых политических событий за это время.

Правления Кучмы: движение к НАТО и кассетный скандал

Леонид Кучма стал вторым президентом после победы в двухтуровых выборах в июле 1994-го. Проработал в должности 2 срока - 11 лет.

В июле 2002 года своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об интеграции Украины в евроатлантические структуры. В дальнейшем вместе с НАТО приняли план действий. Параллельно шли заявления об ассоциированном членстве с ЕС.

В июне 2003-го Верховная Рада приняла закон об основах национальной безопасности. Там закрепили "членство в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".

Автор: dw.com Президент Украины Леонид Кучма и генсек НАТО Хавьер Солана после подписания Хартии о партнерстве. 1997 год.

Осенью 2000-го случился кассетный скандал. 2 ноября недалеко от города Тараща на юге Киевской области нашли тело журналиста Георгия Гонгадзе. 16 сентября около 22:30 он ушел с работы, но дома так и не появился.

В конце ноября спикер Александр Мороз заявил, что владеет тайными записями разговоров Кучмы с высокопоставленными чиновниками. По его словам, в записях, кроме Кучмы, фигурировали тогдашние глава Администрации президента Владимир Литвин, министр внутренних дел Юрий Кравченко и глава СБУ Леонид Деркач. На записях обсуждают деятельность Гонгадзе и решают, как с ним быть. Разговор записал сотрудник Службы охраны президента, майор Николай Мельниченко в кабинете президента. Как рассказал позже СМИ, использовал "жучок" и диктофоны.

Мороз и Мельниченко

Мороз заявил, что обнародованные разговоры дают основание считать, что Кучма причастен к исчезновению журналиста. Также сообщалось, что майор имеет записей на более чем 300 часов. Кассетный скандал стал одной из предпосылок акции "Украина без Кучмы".

Уголовное дело против Кучмы возбудили в марте 2011-го. Впоследствии Печерский суд удовлетворил жалобу его адвокатов и отменил дело.

Конституция

Основной закон государства украинский парламент принял 28 июня 1996-го. Проголосовали в 9:18.

Конституция состоит из 14 разделов. 166 статей собраны в 13 разделов, а XV раздел содержит 16 переходных положений. Текста предшествует Преамбула.

"Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством... является унитарным государством. Территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной", - говорится в тексте. Народ является источником власти.

Законодательным органом является Верховная Рада, в нее входят 450 нардепов.

Высшим органом в системе органов исполнительной власти является Кабинет министров.

Президент является главой государства, который выступает от его имени. Он является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности, соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Также президент является Верховным главнокомандующим.

Судопроизводство осуществляется Конституционным судом и судами общей юрисдикции. Высшим судебным органом в системе судов общей юрисдикции является Верховный суд.

В Конституцию вносили изменения 7 раз.

В этом году в феврале парламент закрепил в Основном законе стратегический курс государства на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

Ющенко-банкир и гривна

Виктор Ющенко получил должность главы Нацбанка в 1993-м. Через 3 года в сентябре 96-го в стране реализовали денежную реформу. В обращение ввели национальную валюту гривну и ее сотую долю - копейку.

Также создали казначейство.

Сегодня в обращении находятся банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 грн

До финансового кризиса 1998 гривна была сильной валютой, ее курс был 1,8 за $1. Кабмин и Нацбанк в то время предотвратили финкризис.

В дальнейшем курс гривны около 5 грн за доллар был неизменным многие годы. Это способствовало развитию экономики и увеличению инвестиций.

В июле прошлого года Нацбанк прекратил выпуск монет номиналами 1, 2, 5 и 25 коп. С 1 октября этого года монеты в 1, 2 и 5 коп. перестанут быть платежным средством.

"Здоровый банк - единственный способ взять деньги у человека и влить их в национальную экономику. Стабильная финансовая система - стабильные деньги и цены.

У нас девальвация - 350 процентов за 4 года. 48 процентов инфляция была 2,5 года назад - вторая в мире после Венесуэлы. Кто-то говорит: "Да у нас война". Есть много исторических примеров, когда во время войны национальная валюта стоит, как у волка на морозе.

Если вы хотите побеждать, деньги и цены должны быть стабильны. Экономика должна работать. Сделайте все необходимое, чтобы госбюджет был жестко сбалансирован. Для этого надо иметь силу объяснить людям, почему должны снять 16 программ, но не допустить финансовых перекосов", - говорил Ющенко в интервью журналу "Країна"

Оранжевая революция

24 ноября 2004-го Центральная избирательная комиссия объявила победителем второго тура президентских выборов Виктора Януковича. По подсчетам, он якобы смог набрать 49,46%. Ближайший конкурент Януковича Ющенко получил 46,61%.

Ексзит-полы показали победу Ющенко, на участках отмечали нарушения. Сам Ющенко призвал не доверять ЦИК и прийти на Майдан Независимости.

После объявления результатов на Майдане собралось от 100 до 500 тыс. человек, которые не соглашались с решением ЦИК. Власть вывела на улицы 500 спецназначенцев "Беркута". Протестующие устроили палаточный городок. Символом борьбы стала оранжевая лента.

Автор: УНІАН Сотни тысяч людей вышли против фальсификаций выборов

25 ноября Верховный суд запретил печатать официальные результаты выборов. Через неделю действия ЦИК этот же суд признал неправомерными и обязал назначить переголосование второго тура. Такое решение стало прецедентом в судебной практике. 26 декабря за Ющенко проголосовали 52% избирателей. Янукович набрал 44%.

Во время кампании, 5 сентября 2004 года кандидата Ющенко пригласили на дачу заместителя председателя Службы безопасности Владимира Сацюка. Там были председатель СБУ Игорь Смешко и нардеп Давид Жвания. Утром Ющенко пожаловался на тошноту, головные и желудочные боли. Из-за болезни отменил предвыборные поездки. Его доставили в австрийскую клинику "Рудольфинерхаус". Установили диагноз - острый панкреатит с осложнениями от отравления токсинами. Впоследствии сообщили об отравлении диоксинами.

Автор: EPA/UPG Ющенко отравили диоксинами

Ющенко подтвердил, что след с отравлением ведет к России.

Признание Голодомора геноцидом

28 ноября 2006-го Верховная Рада приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", которым Голодомор признан геноцидом украинского народа.

Автор: УНІАН Скульптура девочки с колосками в руках на Мемориале жертв Голодомора

Голодомор был устроен советской властью. С его помощью Иосиф Сталин хотел подавить свободолюбие украинцев, которые начали активное сопротивление созданию колхозов и "раскулачиванию". Советы уничтожили более 7 млн украинцев.

Чествуют память жертв в четвертую субботу ноября. По всей стране проходит акция "Зажги свечу". Традиционно в 16:00 память о погибших чествуют минутой молчания и устанавливают зажженную свечу на подоконник. В городах и населенных пунктах на главных площадях в это время тоже зажигают свечи.

Голодомор признали геноцидом украинского народа Польша, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Португалия, США, Канада, Австралия, Ватикан, Мексика, Парагвай, Перу, Эквадор, Колумбия.

Революция достоинства и бегство Януковича

В ноябре 2013 года правительство под премьерством Николая Азарова решило отказаться от евроинтеграции и приостановить процесс подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Заявили о "восстановлении активного диалога с Российской Федерацией".

После такого заявления на Майдан Независимости вышли журналисты, общественные деятели, представители оппозиции. Акции протеста продолжились после неподписания Соглашения экс-президентом Януковичем в Вильнюсе.

В ночь 30 ноября 300 вооруженных силовиков "Беркута" разогнали 100 протестующих Евромайдана в столице. Людей били дубинками и ногами. Травмировали 84-х, в том числе 17 студентов. Поводом для разгона стало якобы установление новогодней елки.

Людей били кийками та ногами

В ответ на избиение студентов на Михайловскую площадь, где находилась часть избитых, собрались тысячи киевлян и гостей столицы. Днем на площади собрался митинг.

В декабре-феврале в центре Киева силовики расстреливали активистов. Погибли 80 человек, несколько десятков искалечили, более тысячи арестовали. Люди продолжали стоять на Майдане.

Автор: Reuters Украинцы вышли на Майдан за европейский путь

22 февраля Янукович сбежал из Киева. Тогда же Верховная Рада проголосовала за его отстранение от должности. За 5 дней его заявление распространили телеканалы России, куда он бежал с сыном. В обращении он назвал себя "легитимным". Янукович скрывается в РФ.

24 января этого года суд заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны со стороны России. Приговор содержал 143 страницы.

Агрессия России и прекращение с ней "дружбы"

В конце февраля - начале марта 2014-го переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска без опознавательных знаков захватили Крымский полуостров. Враг воспользовался моментом смены власти в Украине после революционных событий. 16 марта в Крыму прошел псевдореферендум о статусе полуострова, после которого Россия "включила" полуостров в свой состав.

12 апреля прошло 5 лет с начала российской агрессии на Донбассе. В тот день 2014-го подконтрольные России боевики захватили город Славянск в Донецкой области. В следующем - обстреляли бойцов антитеррористического подразделения Службы безопасности, которые направлялись в город. При столкновении погиб капитан СБУ Геннадий Биличенко - стал первым погибшим военнослужащим в войне на Донбассе. В общем агрессор захватил 500 тыс. кв. км территории обеих областей.

В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек.

12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.

Украинские воины освободили почти 15 тыс. кв. км территорий. Вооруженные силы Украины держат оборону на линии соприкосновения. 1 апреля в прошлом году АТО переформатировали на операцию Объединенных сил под командованием специального штаба.

Украинские воины держат оборону на линии соприкосновения

В декабре прошлого года Верховная Рада прекратила действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Декоммунизация и закон о языке

В апреле 2015-го Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. В частности, об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запретила их пропаганду.

Законы запрещают советскую символику, открывают архивы советских спецслужб и признают борцами за независимость Украины Украинскую повстанческую армию.

Изменению подлежат географические названия и названия улиц и предприятий населенных пунктов, имеющих коммунистическое происхождения.

Днепропетровск переименовали в Днипро, Кировоград - в Кропивницкий.

Изменили названия 32 городов, 955 поселков, 25 районов, 51 493 улиц, площадей и скверов. Демонтировали 1320 памятника Ленину и 1069 памятников другим деятелям тоталитаризма.

25 апреля парламент принял закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

В это время под стенами ВР люди требовали принятия документа.

Люди под парламентом требовали закона о языке

Единственным государственным языком в Украине является украинский, он обязательный для органов власти. Государственный язык должен использоваться в образовании и трудовых отношениях, медицине, обслуживании потребителей, в публичных мероприятиях, рекламе. Предусмотрено бесплатные курсы украинского для взрослых.

За нарушение прав граждан на получение услуг на украинском языке в госучреждениях, общественных сферах будут наказывать штрафом. Его максимальный размер будет 11 тыс. 900 грн.

Безвиз и ассоциация с ЕС

2 года назад в июне украинцы получили возможность свободно пересекать границы стран Европейского Союза без предварительного обращения в посольство для получения разрешения.

Соглашение о безвизовом режиме Украина и ЕС подписали в мае 2017-го, в присутствии президента Украины Петра Порошенко и председателя Европейского парламента Антонио Таяна. Перед этим Верховная Рада приняла ряд безвизовых законов, среди которых - электронное декларирование.

Безвизом уже воспользовались более 3 млн украинцев.

Украинцы могут приезжать в ЕС с деловой или туристической целью или в семейных делах на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода года. При въезде в Шенген, кроме биометрического паспорта, необходимо иметь подтверждение цели поездки, места проживания, наличие финансовых средств, намерение вернуться к месту постоянного проживания, медицинское страхование.

Режим не распространяется на лиц, которые хотят трудоустроиться или учиться.

Автор: president.gov.ua Президент Украины Петр Порошенко с президентом Словакии Андреем Киской на украинском-словацкой границе во время церемонии по случаю введения безвизового режима.

С началом безвиза им воспользовались почти 3 млн украинцев.

С сентября 2017 года заработало Соглашение об ассоциации с ЕС.

Также действует зона свободной торговли. Сейчас доля ЕС в экспорте украинских товаров составляет 42%, а РФ - всего 6,4%.

Шоумен победил на выборах президента

21 апреля украинцы выбирали президента. Во втором туре соревновались действующий тогда глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Зеленский получил 73,22% голосов, Порошенко - 24,45%. Участие в голосовании приняли 18, 4 млн избирателей.

Лидер "95 кваратал" победил во всех областях и городе Киеве за исключением Львовской.

"Мы построим страну других возможностей. Где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры. Одни для всех", - заявил шестой президент во время инаугурационной речи.

Автор: president.gov.ua Владимир Зеленский - шестой президент Украины

На следующий день издал указ о роспуске Верховной Рады и назначил внеочередные парламентские выборы.

21 июля украинцы избрали новый парламент. В нем будут работать 424 нардепа. Прошли "Слуга народу" - 254, "Опозиційна платформа - За життя" - 43, "Батьківщина" - 26, "Європейська солідарність" - 25, "Голос" - 20, другие партии - 10, самовыдвиженцы - 46.

Для принятия решений в сессионном зале нужно не менее 226 голосов. Таким образом президент получил всю полноту власти.

Верховная Рада проведет первое заседание 29 августа.

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Президенту Владимиру Зеленскому показали проект перестройки "Український дім", где будет его Офис. Там могут появиться доступные для всех коворкинг, кафе, а у здания - фонтан. Свой кабинет Зеленский хочет с видом на Европейскую площадь.