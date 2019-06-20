Зеленский переезжает с Банковой: появились фото нового офиса

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Президент Владимир Зеленский планирует переехать в Украинский дом на Европейской площади и создать там Офис президента.

Об этом он заявил на встрече с главой Администрации президента Андреем Богданом, его заместителем Русланом Рябошапкой, заместителем директора по развитию Национального художественного музея Ольгой Балашовой и журналистами 19 июня.

Зеленскому показали проект перестройки Украинского дома на Европейской площади. Там могут появиться доступны для всех коворкинг, кафе, а у здания - фонтан. Свой кабинет Зеленский хочет с видом на Европейскую площадь, пишет theБабель

Также обсуждался вопрос о перекрытии движения на Европейской площади на постоянной основе.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров призвал уйти в отставку.