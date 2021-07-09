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пятница, 09 июля 2021 22:45

В партии Зеленского обратились к скандальному нардепу Юрченко, который от них баллотировался

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В партии Зеленского обратились к скандальному нардепу Юрченко, который от них баллотировался
"Сделаем их вместе!", - сообщала страница Юрченко в Facebook перед выборами в парламент в июле 2019 года. Он позирует с Зеленским.

Народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают во взяточничестве и который попал в скандал с ДТП с люксовым авто Ford Mustang, призывают сдать мандат. Об этом в пятницу заявил председатель партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко.

"Очередной инцидент с Юрченко вызывает только один вопрос: почему этот человек, который почти год назад стал фигурантом уголовного производства о взятке, до сих пор не получил законный приговор?", - сказал Корниенко.

Депутат напомнил, что Юрченко исключили из фракции "СН" в сентябре прошлого года после скандала со взяткой. Впрочем правоохранители так и не привлекли его к ответственности, сообщает сайт президентской партии.

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"Еще тогда я предлагал ему добровольно сложить депутатский мандат, но он не послушал.

Поэтому сейчас у него появился еще один повод это сделать. Я призываю его сложить полномочия народного депутата по личному заявлению", - заявил председатель "СН".

Конституция предусматривает досрочное прекращение полномочий народного депутата после оглашения обвинительного приговора. Но пока его нет, сказал Корниенко.

"Нацполиция и Офис генпрокурора должны как можно быстрее расследовать случившееся. Чем быстрее общество увидит расстановку всех юридических акцентов в этой ситуации, тем лучше. Очевидно, что Юрченко потерял этические основания быть народным депутатом Верховной Рады", - заявил нардеп.

8 июля Юрченко на Ford Mustang задним ходом выезжал с парковки отеля во Львове и въехал в Volkswagen Jetta, затем напал на водителя, по сообщению СМИ.

Нардеп Гео Лерос опубликовал фото протокола об административном правонарушении и вывода медосмотра о наркотическое опьянение.

В сентябре прошлого года НАБУ сообщило о взяточничестве нардепа. Высший антикоррупционный суд взял Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн. Впоследствии нардеп вышел под залог.

Александр Юрченко баллотировался в Верховную Раду в 2019 году по округу в Голосеевском районе Киева от партии "Слуга народа".

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