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пятница, 09 июля 2021 14:57

Нардеп Юрченко был под наркотиками - показали скан медэкспертизы

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Нардеп Юрченко был под наркотиками - показали скан медэкспертизы
Александр Юрченко баллотировался в Верховную Раду в 2019 году по округу в Голосеевском районе Киева от партии "Слуга народа".

Народный депутат Гео Лерос опубликовал в Facebook фото прокола об административном правонарушении касательно нардепа Александра Юрченко. Также - вывод медосмотра, который указывает на наркотическое опьянение во время ДТП.

Лерос назвал Юрченко "квотой" руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Юрченко на свободе, в Верховной Раде, продолжает получать толстые конверты от "Слуги". Спортивный незадекларированный Mustang оформил на фунта, но поставил номера года своего рождения - 1988.

Теперь представьте, Юрченко пытается открыть уголовное дело на львовянина, в авто которого он въехал. А в правовом государстве должен был давно сидеть в тюрьме", - написал Лерос.

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8 июля депутат Александр Юрченко на Ford Mustang задним ходом выезжал с парковки отеля во Львове и въехал в Volkswagen Jetta, затем напал на водителя.

В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче взятки нардепу.

Высший антикоррупционный суд взял Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн. Впоследствии нардеп вышел под залог.

Юрченко исключили из фракции "Слуга народа", но он продолжает оставаться внефракционным нардепом.

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Дата
09
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