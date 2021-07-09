Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео

Автор: @sluganarodu.yurchenko.211 Юрченко шел в парламент под брендом "Слуги народа".

В минувший четверг народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко в центре Львова за рулем Ford Mustang въехал в Volkswagen Jetta, потом напал на водителя.

В 14:10 депутат на Ford Mustang с госномером КА1988СТ (1988-й - год рождения Юрченко) задним ходом выезжал с парковки отеля "Жорж" и въехал в Volkswagen Jetta. За рулем Volkswagen был львовянин 25-летний Всеволод Боровец, сообщает ZAXID.NET.

После этого депутат на авто пытался убежать, но не смог. Дорога была заблокирована другими машинами, которые стояли в пробке. Водитель Volkswagen начал снимать на мобильный телефон. Нардеп в ответ вырвал у него телефон.

"Он дважды ударил мой автомобиль. Первый раз справа, когда выезжал задним ходом со стоянки у гостиницы "Жорж", а затем пытался убежать и подвинул авто второй раз.

Но была пробка и он не смог далеко уехать. Когда я начал снимать на смартфон, он пытался силой отобрать его. Вел себя неадекватно и агрессивно, несколько раз ударил и толкнул меня. Говорил, что у меня будут проблемы", - рассказал мужчина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пока Зеленский обещает равные возможности, его окружение гоняет на номерах без штрафов

Пострадавший также утверждает, что координация движений депутата была нарушена. У Юрченко были "ненормальные зрачки", по словам мужчины.

Боровец рассказал, что их обоих доставили на проверку на состояние опьянения. И у Юрченко экспресс-тест показал наличие MDMA, известного как экстази.

32-летний Александр Юрченко баллотировался в Верховную Раду в 2019 году по округу в Голосеевском районе Киева от партии "Слуга народа" президента Владимира Зеленского.

В сентябре НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче взятки Юрченко. Бюро подготовило проект подозрения, но не могли его вручить без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она заявила, что недостаточно оснований. Потом Венедиктова подписала подозрение. Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

Нардеп попросил передать ему через посредника $13 тыс. взятки за внесение предложений в законопроект "Об управлении отходами" и в дальнейшем еще $200 тыс. для подкупа депутатов - членов Комитета, по данным следствия.

Высший антикоррупционный суд взял Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн. Впоследствии нардеп вышел под залог.

В сентябре прошлого года президент Зеленский заявлял, что подозреваемый во взяточничестве Юрченко "обязательно сядет в тюрьму". Позже Зеленский заявил, что он "не сажает". В 2019-м во время избирательной кампании по стране развесили политическую рекламу "Зе!президент - слуга народу": "Весна прийде - саджати будемо", "Кінець епохи брехні", "Кінець епохи жадібності", "Весна покаже, хто де крав".