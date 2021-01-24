Зеленский убирал снег

2 года назад, 24 января 2019-го, выдвинутый партией "Слуга народа" кандидатом в президенты Владимир Зеленский чистил улицу от снега. Видео Зеленский опубликовал в Facebook.

"Пока наша большая страна вся в снегу, наши большие политики находятся на завтраке в Давосе (город в Швейцарии, там ежегодно проходит Всемирный экономический форум. - Gazeta.ua). Ну ничего, справимся и без них. Почистим страну, начнем со снега" - сказал Зеленский, держа в руках лопату.

Вместе с ним снег убирали тогдашний сценарист и продюсер "Студия Квартал 95" Сергей Шефир и еще один сценарист "кварталовцев" Юрий Костюк. Сейчас Шефир является первым помощником президента Зеленского, а Костюк - заместитель руководителя Офиса президента.

Во время избирательной кампании по стране была развешана политическая реклама "Весна придет - сажать будем", "Конец эпохи лжи", "Конец эпохи жадности", "Весна покажет, кто где крал".

На выборах 21 апреля 2019 года украинцы избрали Зеленского президентом Украины. В 2-м туре за него проголосовали 73,22% избирателей. Перед этим в 1-м его поддержали 30,24%.

В начале января этого года социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные опроса. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 26,2%.

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На внеочередных выборах в Верховную Раду в июле 2019-го партия Зеленского "Слуга народа" получила наибольшее количество голосов избирателей. За партию проголосовали 43,16% избирателей. "Слуги" получили монобольшинство в парламенте. Фракция СН насчитывает 246 депутатов.