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вторник, 05 января 2021 11:24

Зеленскому не доверяют 54% украинцев, Порошенко - еще больше

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Зеленскому не доверяют 54% украинцев, Порошенко - еще больше
Опрос социологи провели после Нового года. Фото: Reuters

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 41% украинцев, не доверяют - 54%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 2 по 4 января.

Предшественнику Зеленского, пятом президенту Петру Порошенко доверяют только 23%, не доверяют - 73%.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время то Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За бывшего "регионала" Юрия Бойко проголосовали бы 16,6%, Порошенко - 13,3%, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко - 10,5%, экс-председателя СБУ Игоря Смешко - 6,4%, бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана - 6,1%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4,7%, волонтера Сергея Притулу - 4,1%, председателя ВО "Свобода" Олега Тягныбока - 2,6%, мэра Киева Виталия Кличко - 2,3%.

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70% опрошенных видели новогоднее поздравление президента Зеленского. Из них 43% оценили его положительно, 35% - нейтрально, 21% - отрицательно.

Социологи опросили 2500 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Метод опроса - телефонные интервью с использованием компьютера. Погрешность опроса - не более 2%.

В первом туре выборов президента 31 марта 2019 года за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Во 2-м туре выборов за него проголосовали 73,22%. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.

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