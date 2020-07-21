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вторник, 21 июля 2020 15:30

Партия Зеленского победила на выборах

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Год назад, 21 июля 2019-го, в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.

Очередные были запланированы на 27 октября, но президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия ВР 8-го созыва.

В выборах участвовали 22 партии.

Явка избирателей в день голосования показала исторический антирекорд. По данным ЦИК на 20:00 она составила 49,8%. Это самый низкий показатель за всю историю парламентских выборов в Украине. Наибольшей была на выборах в 1994 году - 75,6%.

Через 5 дней, 26 июля, ЦИК обработала 100% протоколов по многомандатному избирательному округу.

Автор: uk.wikipedia.org
 

Партия Зеленского "Слуга народа" получила 43,16% голосов избирателей, ОПЗЖ - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%. Таким образом 5-процентный проходной барьер преодолели 5 партий.

Автор: Макс Левин
  Президент Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко, 9 июня 2019 года.
Президент Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко, 9 июня 2019 года.

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В ВР вернулся 81 нардеп предыдущего созыва (40 по спискам партий и 41 по мажоритарке).

Средний возраст депутатов - 41 год, 3 - старше 60 лет, 17 имеют до 30 лет, женщины составляют 20,8%.

Сейчас в парламенте - 423 нардепа. 248 - фракция "Слуга народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейская солидарность", 24 - "Батькивщина", 19 - "Голос", 24 - группа "Партия "За будущее", 20 -"Доверие".

Владимир Зеленский победил на президентских выборах в прошлом году. В 1-м туре за него проголосовали 30,24%, во 2-м - 73,22%.

Что он обещал на выборах, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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Дата
21
июля

Партия Зеленского победила на выборах

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