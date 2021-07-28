Наказали патрульных, которые остановили авто "слуги" Брагара

Нардепу Брагару отменили админпротокол за вождение под наркотиками. Фото: facebook.com/yvbragar

Полиция отменила админпротокол за вождение под наркотиками нардепу от "Слуги народа" Евгению Брагару. Правоохранители, которые остановили его автомобиль, получили выговоры, а их начальника - командира роты - понизили в должности.

В патрульной полиции Украины, объясняют, что своих сотрудников наказали не из остановку авто нардепа. А потому, что не выполнили требования инструкции и не включили нагрудные камеры.

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"Патрульные по закону имеют право и обязаны предупреждать и фиксировать нарушения правил дорожного движения. В частности, и такое серьезное нарушение, как управление в состоянии опьянения", - отметили в полиции.

Вечером 3 июля в Дарницком районе автомобиль Брагара Toyota Camry остановили из-за отсутствия освещения госномера. Впоследствии правоохранители предложили нардепу проехать на медобследование к наркологу. Сам Брагар утверждает, что патрульные требовали у него взятку. Говорит, когда нарколог подтвердил его трезвость, он поехал в Дарницкое управления полиции и написал заявление на патрульных. Глава Национальной полиции Игорь Клименко прокомментировал ситуацию после встречи с нардепом.