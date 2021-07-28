Наказали патрульных, которые остановили авто "слуги" Брагара

 
Ексклюзивы
1/5
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
Просмотров: 2376
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 450
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 396
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1017
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2916
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 387
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 576
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1260
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1638
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 4725
Фото
Все фото
5
14
6
6
23
Назначили нового главнокомандующего ВСУ: что о нем известно
Назначили нового главнокомандующего ВСУ: что о нем известно
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
Железнодорожники воровали горючее: объем впечатляет
Железнодорожники воровали горючее: объем впечатляет
Путешествие в Грузию с &quot;двойником Шмигаля&quot; и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Видео
Все видео
"Слуге"-преемнику Монастырского вручили временное удостоверение нардепа
"Слуге"-преемнику Монастырского вручили временное удостоверение нардепа
Мэр города подрался с активистом через неудобные вопросы: видео инцидента
Мэр города подрался с активистом через неудобные вопросы: видео инцидента
Мендель назвала Пескова "коллегой" и выслала ему книжку
Мендель назвала Пескова "коллегой" и выслала ему книжку
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Подарите нам гордость" - Зеленский обратился к украинским олимпийцам
"Подарите нам гордость" - Зеленский обратился к украинским олимпийцам
Интервью
1/5
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1188
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1044
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 396
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1332
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
4 Просмотров: 1161
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
среда, 28 июля 2021 07:28

Наказали патрульных, которые остановили авто "слуги" Брагара

  Комментировать
Наказали патрульных, которые остановили авто &quot;слуги&quot; Брагара
Нардепу Брагару отменили админпротокол за вождение под наркотиками. Фото: facebook.com/yvbragar

Полиция отменила админпротокол за вождение под наркотиками нардепу от "Слуги народа" Евгению Брагару. Правоохранители, которые остановили его автомобиль, получили выговоры, а их начальника - командира роты - понизили в должности.

В патрульной полиции Украины, объясняют, что своих сотрудников наказали не из остановку авто нардепа. А потому, что не выполнили требования инструкции и не включили нагрудные камеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга" оскандалился: заявил на волонтерку и посоветовал продать собаку за коммуналку

"Патрульные по закону имеют право и обязаны предупреждать и фиксировать нарушения правил дорожного движения. В частности, и такое серьезное нарушение, как управление в состоянии опьянения", - отметили в полиции.

Вечером 3 июля в Дарницком районе автомобиль Брагара Toyota Camry остановили из-за отсутствия освещения госномера. Впоследствии правоохранители предложили нардепу проехать на медобследование к наркологу. Сам Брагар утверждает, что патрульные требовали у него взятку.

Говорит, когда нарколог подтвердил его трезвость, он поехал в Дарницкое управления полиции и написал заявление на патрульных. Глава Национальной полиции Игорь Клименко прокомментировал ситуацию после встречи с нардепом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Наказали патрульных, которые остановили авто "слуги" Брагара». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

В одном из страшнейших землетрясений погибли более 250 тыс человек

Самое читаемое
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 8658
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
3
 Просмотров: 6516
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 4635
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 4203
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 3231
Политика
Верховная Рада осенью рассмотрит закон о деоккупации украинских территорий
Верховная Рада осенью рассмотрит закон о деоккупации украинских территорий Просмотров: 117
Украина присоединилась к европейским санкциям против РФ
Украина присоединилась к европейским санкциям против РФ Просмотров: 81
После Арестовича тему "регионалов" о русском продолжил раскручивать Гордон
После Арестовича тему "регионалов" о русском продолжил раскручивать Гордон 1 Просмотров: 828
Зеленский сменил состав СНБО
Зеленский сменил состав СНБО Просмотров: 378
Антоненко оставили под круглосуточным домашним арестом
Антоненко оставили под круглосуточным домашним арестом Просмотров: 144
Больше всего комментируют
6
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
4
Погано тебе розумію
4
Институт языкознания заговорил о переводе украинского на латиницу
4
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
3
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
Голосов: 7846
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть