Отстранили полицейских, которые остановили "слугу" Брагара. Подозревали, что он под наркотиками

Патрульная полиция задержала в Киеве нардепа от фракции "Слуга народа" 27-летнего Евгения Брагара. Во время проверки документов его заподозрили в вождении в состоянии наркотического опьянения.

Вечером 3 июля в Дарницком районе автомобиль Брагара Toyota Camry остановили из-за отсутствия освещения госномера. Впоследствии правоохранители предложили нардепу проехать на медобследование к наркологу. Сам Брагар утверждает, что патрульные требовали у него взятку.

"Они начали сразу хамить. Несколько раз с выключенной камерой намекали на взятку. После моего категорического отказа обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения", - написал он в Facebook.

По словам Брагара, когда нарколог подтвердил его трезвость, он поехал в Дарницкое управления полиции и написал заявление на патрульных. Глава Национальной полиции Игорь Клименко прокомментировал ситуацию после встречи с нардепом.

"Патрульные полицейские, которые принимали участие в конфликте, и их непосредственные руководители отстранены от выполнения служебных обязанностей. Я лично встретился с Евгением и выслушал его позицию. Департамент внутренней безопасности собирает все имеющиеся видеозаписи и свидетельства, чтобы установить полную и объективную картину произошедшего. Боди-камеры на полицейских были выключены в начале инцидента, что является нарушением инструкции. Через несколько дней получим результаты экспертизы. В случае установления нарушений со стороны полицейских, их привлекут к ответственности", - заявил он.

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Фото: resonance.ua

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил необходимость установления всех обстоятельств задержания. При этом он заявил, что, исходя из видеозаписи, депутат не имел визуальных признаков опьянения.

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Прокурора Николая Троцюка, который в сентябре 2020 года после вождения в нетрезвом состоянии пытался скрыться от патрульных, восстановили в должности. Волынский окружной админсуд принял решение назначить ему 65 063 грн компенсации за время вынужденных отгулов на работе. При этом полицейскому, который задерживал прокурора, ГБР объявило подозрение в нарушении неприкосновенности жилища.