Восстановили в должности прокурора, которого пьяным поймали за рулем. Судить будут полицейского, который его задерживал

Волынского прокурора Николая Троцюка, который в сентябре 2020 года после вождения в нетрезвом состоянии пытался скрыться от патрульных, восстановили в должности.

Волынский окружной админсуд принял решение назначить ему 65 063 грн компенсации за время вынужденных отгулов на работе. При этом полицейскому, который задерживал прокурора, ГБР объявило подозрение в нарушении неприкосновенности жилища, информирует ЦПК.

"Пьяный прокурор вышел сухим из воды, а полицейский, который посмел его задержать, сам окажется на скамье подсудимых. Этого трэша не было бы, будь у нас честные и справедливые суды", – говорится в сообщении.

Во время скандального инцидента Троцюк не только пытался сбежать, но и отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови.

Фото: ЦПК

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В декабре прошлого года Шацкий суд признал Троцюка виновным, но наказания он так и не понес. Производство закрыли из-за истечения срока давности. Должности прокурора все же лишили, когда в январе 2021-го он не прошел аттестацию. Троцюк подал в суд, а 8 июня судья Волынского окружного админсуда Юрий Сорока встал на его сторону.