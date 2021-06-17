Бывшего прокурора остановила полиция. Тот устроил "концерт"

Авторы поста отметили, что от экс-чиновника несло алкоголем. Тест на состояние опьянения он пройти отказался. Фото: скриншот с видео

В ночь на 16 июня киевские патрульные остановили экс-прокурора Голосеевского района Сергея Морозюка за нарушение ПДД.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

"Мчал господин на Mercedes, так увлекшись своей спутницей, что забыл о необходимости обязательного соблюдения ПДД. Именно из-за это его и остановили полицейские. Фрау тихонечко убежала, а вот господин Сергей устроил настоящее представление", - говорится в посте.

Отмечается, что бывший чиновник угрожал патрульным и обвинил их в краже регистрационного свидетельства на авто, которого у него не было.

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"Потом вообще какую-то чушь придумал о том, что у него через 15 минут должно состояться чрезвычайно важна для государства встреча, где должны быть подписаны какие-то документы на миллионы долларов. В 02:45, если что. Вскоре Сергей начал говорить, что патрульные понесут уголовное наказание за его остановку, а еще позже - что вообще он не ехал за рулем", - добавили в посте.

Патрульные предложили нарушителю пройти тест на состояние опьянения, но тот отказался, объяснив Covid-эпидемией. После составления административных материалов, автомобиль забрали на штрафплощадку.

На ул. Кирилловской в Киеве патрульные в который раз останови наглый кортеж, принадлежащий одному из братьев Суркисов. Он стремительно мчался по встречной полосе.