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пятница, 02 июля 2021 08:17

Сын нардепа-миллионера с детьми попал в ДТП - фото и видео
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В Харькове сын нардепа от ОПЗЖ и миллионера Александра Фельдмана попал в ДТП.

В результате столкновения внедорожников BMW и Range Rover пострадали двое детей Александра Фельдмана-младшего, о чем он заявил в Instagram. При этом местный Telegram-канал "Веха" сообщает, что в больницу также попали женщина с ребенком, которые находились в другом авто.

Инцендент произошел 1 июля на проспекте Науки. Фельдман был за рулем Range Rover. Он заверил, что был трезв и вместе с полицией отправился на осмотр. Ранее в соцсетях появилась информация, что мужчина якобы находился в состоянии алкогольно опьянения.

Фото: obozrevatel.com

Сын нардепа добавил, что одного из его детей вместе с няней направили в больницу. Сам он повредил плечо и получил синяк во время аварии.

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Чиновник Николаевской облгосадминистрации Игорь Бурда 12 марта убегал от полицейских и предлагал им взятку. Несколько патрульных авто гонялись по всему центру Николаева за его автомобилем Range Rover. Когда полицейским удалось "зажать" его между автомобилями, начал предлагать взятку. Работает главным специалистом управления капитального строительства, прошел от партии "Слуга народа".

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