"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"

Кира Рудик возглавила партию в прошлом году после Святослава Вакарчука. Фото: Facebook.com/kira.rudik

Делегаты съезда "Голоса" выразили поддержку председателю партии Кире Рудык. Об этом сообщила страница партии в Facebook.

"86 процентов делегатов выразили поддержку действующей главе партии", - сказано.

Также сообщили, что съезд проголосовал за обновленный состав политического совета партии.

Делегаты выразили доверие и подтвердили полномочия Инны Совсун, Ярослава Железняка, Андрея Осадчука и Григория Маленко как членов политсовета.

В политсовет также избрали председателя Ровенской областной организации партии Романа Денисюка и Алексея Бабешко, председателя Харьковской областной организации.

Тем временем журналист Ян Доброносов опубликовал видео, как из офиса партии выходят делегаты Львовской области. Они покинули заседание "из-за отсутствия демократических процедур".

Народный депутат Ярослав Руцишин, который избирался от партии по округу во Львове заявил: "Наше присутствие там было бы легитимизацией фарса, который происходит. Когда поднимают голоса только за взглядом руководителя партии. Это уже смешно".

Утром ряд нардепов опубликовали заявления о выходе из партии. "Голоса" больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки", - сообщили.

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Партия "Голос" попала в Верховную Раду на внеочередных выборах 2019 года. Список возглавлял лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. За "Голос" проголосовали 5,82% или 851 722 избирателей. В парламенте фракция имеет 20 депутатов. В прошлом году в марте Вакарчук оставил должность председателя партии. На его место избрали Киру Рудык. В июне 2020-го Святослав сдал мандат. В июне этого года партию покинул волонтер Сергей Притула. Также в прошлом месяце произошел скандал. Пятеро народных депутатов "Голоса", в частности Рудык и Железняк, проголосовали за внесение в повестку дня заседания Верховной Рады законопроектов "Слуги народа", что откладывают норму об украинском языке в кинопроизводстве. После этого 10 нардепов из фракции объявили о создании объединения "Справедливость".