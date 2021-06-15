Часть "Голоса" подыграла "слугам" и вляпалась в скандал

 
Ексклюзивы
1/5
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 405
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 540
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 711
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 927
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 396
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 360
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
7 Просмотров: 1377
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1620
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Просмотров: 792
Фото
Все фото
7
7
7
12
10
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
В столице простились с участником национально-освободительного движения
В столице простились с участником национально-освободительного движения
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слуг народа&quot; с &quot;русским миром&quot; нарисовали в карикатуре
"Слуг народа" с "русским миром" нарисовали в карикатуре
Видео
Все видео
Глава МИД обматерил Путина
Глава МИД обматерил Путина
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
Разгон Евромайдана: два "беркута" получили по три года тюрьмы
Разгон Евромайдана: два "беркута" получили по три года тюрьмы
Обнародовали 36 ч телефонных разговоров Медведчука
Обнародовали 36 ч телефонных разговоров Медведчука
Воруют даже видеоролики: Россию высмеяли
Воруют даже видеоролики: Россию высмеяли
Интервью
1/5
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 126
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 774
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 531
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 459
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2745
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 июня 2021
Просмотров: 459
Підкорити хворобу
– Треба не менше 60 тисяч доларів, щоб підкорити Еверест. Ну і дрібні витрати, – каже Ігор Яськевич. Став 30-м українцем, який ...
вторник, 15 июня 2021 13:34

Часть "Голоса" подыграла "слугам" и вляпалась в скандал

  Комментировать

Пять народных депутатов "Голоса" проголосовали за внесение в повестку дня заседания Верховной Рады законопроектов "Слуги народа", что откладывают норму об украинском языке в кинопроизводстве. Об этом во вторник сообщила депутат от этой политсилы Александра Устинова.

"Только что голосами группы Железняка и Рудык, а именно Романа Костенко, Ярослава Руцишина, Киры Рудик, Андрея Осадчука, Ярослава Железняка протащили в повестку дня законопроект 5554, 5554-1 о русском языке.

227 за. Сыграл каждый голос. Теперь знаете, кому поблагодарить лично. Г...но всплывет", - написала депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуг народа" с "русским миром" нарисовали в карикатуре

В то же время Железняк заявил, что "произошла досадная ошибка".

"Соответствующие постановления об отзыве голосов уже поданы мной и коллегами. Это не поможет юридически, но отражает позицию", - заявил он и опубликовал заявление председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Автор: Facebook.com/zheleznyak.y
 

Железняк пообещал "блокировать законы на всех этапах".

На что в комментариях депутат Ольга Стефанишина ему написала: "Проблема в том, Ярослав Железняк, что за это постановление было 227 голосов. Каждый голос весил. Теперь ваш отзыв и "признание ошибки" уже ничем не поможет".

"Друзья, решение о включении в повестку дня законопроектов 5554 и 5554-1 было ошибочным. Мы категорически не воспринимаем русификацию украинцев, поэтому поддерживаем украинский везде - в кино, на телевидении, в обслуживании, обучении и т.д", - заявила Кира Рудык.

"Я выступал перед голосованием и объяснил, почему нельзя поддержать это. Пять представителей "Голоса" проигнорировали. Стыд", - написал нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович.

Нардепы от "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук являются авторами законопроекта №5554, которым предлагают отсрочить норму об украинском языке в теле- и кинопроизводстве. На прошлой неделе Верховная Рада не смогла внести в повестку дня законопроект.

Также депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева подала законопроект, которым хотят разрешить обучение иностранцев в вузах на русском языке.

Нынешнее руководство партии "Голос" может пойти на коалицию с "Слугой народа", сообщал на прошлой неделе народный депутат Ярослав Юрчишин.

Депутат Соломия Бобровская заявила, что 10 народных депутатов из фракции будут решать относительно дальнейшего пребывания в партии. Фракция насчитывает 20 депутатов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Часть "Голоса" подыграла "слугам" и вляпалась в скандал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июня

Глава МИД обматерил Путина

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 4824
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
 Просмотров: 4212
Полицейский &quot;подрезал&quot; машину с детьми и обстрелял пассажиров
Полицейский "подрезал" машину с детьми и обстрелял пассажиров
4
 Просмотров: 3969
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье Просмотров: 3591
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
8
 Просмотров: 3457
Политика
Зеленский угостил американских журналистов салом
Зеленский угостил американских журналистов салом Просмотров: 45
Назначение Витренко главой Нафтогаза не нарушает закон — Институт Корецкого
Назначение Витренко главой Нафтогаза не нарушает закон — Институт Корецкого Просмотров: 27
Вирастюк рассказал, чем будет заниматься в Раде
Вирастюк рассказал, чем будет заниматься в Раде Просмотров: 144
Офис президента превратили в джунгли. Не хватает "черепов и скелетов"
Офис президента превратили в джунгли. Не хватает "черепов и скелетов" Просмотров: 288
Украина "выгрызла" упоминание о ПДЧ. Его надо предоставить уже в следующем году - Кулеба
Украина "выгрызла" упоминание о ПДЧ. Его надо предоставить уже в следующем году - Кулеба Просмотров: 225
Больше всего комментируют
5
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
1
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
1
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Голосов: 7328
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть