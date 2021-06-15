Часть "Голоса" подыграла "слугам" и вляпалась в скандал

Пять народных депутатов "Голоса" проголосовали за внесение в повестку дня заседания Верховной Рады законопроектов "Слуги народа", что откладывают норму об украинском языке в кинопроизводстве. Об этом во вторник сообщила депутат от этой политсилы Александра Устинова.

"Только что голосами группы Железняка и Рудык, а именно Романа Костенко, Ярослава Руцишина, Киры Рудик, Андрея Осадчука, Ярослава Железняка протащили в повестку дня законопроект 5554, 5554-1 о русском языке.

227 за. Сыграл каждый голос. Теперь знаете, кому поблагодарить лично. Г...но всплывет", - написала депутат.

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В то же время Железняк заявил, что "произошла досадная ошибка".

"Соответствующие постановления об отзыве голосов уже поданы мной и коллегами. Это не поможет юридически, но отражает позицию", - заявил он и опубликовал заявление председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Автор: Facebook.com/zheleznyak.y

Железняк пообещал "блокировать законы на всех этапах".

На что в комментариях депутат Ольга Стефанишина ему написала: "Проблема в том, Ярослав Железняк, что за это постановление было 227 голосов. Каждый голос весил. Теперь ваш отзыв и "признание ошибки" уже ничем не поможет".

"Друзья, решение о включении в повестку дня законопроектов 5554 и 5554-1 было ошибочным. Мы категорически не воспринимаем русификацию украинцев, поэтому поддерживаем украинский везде - в кино, на телевидении, в обслуживании, обучении и т.д", - заявила Кира Рудык.

"Я выступал перед голосованием и объяснил, почему нельзя поддержать это. Пять представителей "Голоса" проигнорировали. Стыд", - написал нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович.

Нардепы от "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук являются авторами законопроекта №5554, которым предлагают отсрочить норму об украинском языке в теле- и кинопроизводстве. На прошлой неделе Верховная Рада не смогла внести в повестку дня законопроект.

Также депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева подала законопроект, которым хотят разрешить обучение иностранцев в вузах на русском языке.

Нынешнее руководство партии "Голос" может пойти на коалицию с "Слугой народа", сообщал на прошлой неделе народный депутат Ярослав Юрчишин. Депутат Соломия Бобровская заявила, что 10 народных депутатов из фракции будут решать относительно дальнейшего пребывания в партии. Фракция насчитывает 20 депутатов.