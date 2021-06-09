Партии "Голос" наступает конец - народный депутат

В партии происходят провалы, говорит депутат. Фото: Facebook.com/GolosZmin

10 народных депутатов из фракции "Голос" будут решать относительно дальнейшего пребывания в партии. Об этом заявила депутат Соломия Бобровская.

"Мы давно рассматривали эту возможность, не один месяц. Но все-таки пытались сохранить возможность быть в партии, изменить устав, переизбрать председателя партии. Это все должно произойти на съезде, который должен быть в июле.

Сергей Притула принял такое решение (объявить о выходе до съезда. - Gazeta.ua), это его право. Мы как люди, которые формировали партию два года назад, я в том числе, будем принимать решение вместе, чтобы это была консолидированная позиция", - цитируют Соломию Бобровскую "Українські новини".

Она подтвердила, что речь идет о депутатах:

Галине Васильченко;

Юлии Клименко;

Романе Лозинском;

Наталье Пипе;

Ольге Стефанишиней;

Александре Устинове;

Владимире Цабале;

Андрее Шараськине;

Ярославе Юрчишиней.

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Заявление "Голоса" после объявления о выходе из партии Притулы - пример провальной коммуникации со стороны руководства, считает депутат.

"Это провальная коммуникация со стороны партии, потому что так себя не ведут. Мне кажется, что это уже классический пример украинского политического проекта, в котором не понимают, как объяснить решение, когда от тебя уходят лидеры, которые создавали партию и является ее лицами. Провальная, потому что они хорошо понимают, что проекту партии "Голос" приходит конец", - сказала Соломия Бобровская.

Вышеуказанные депутаты обсудят пребывания в партии.

Депутаты хотят услышать окончательное решение Притулы, а также мнения других депутатов фракции о событиях вокруг "Голоса".

7 июня волонтер Сергей Притула оставил "Голос". Заявил, что "партийные ряды начали "очищать" от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из "Голоса". В партии после заявления Притулы сообщили, что "личные амбиции Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью". Фракция "Голос" в Верховной Раде насчитывает 20 депутатов. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году список партии возглавлял Святослав Вакарчук. В прошлом году в июне он сложил мандат. В марте 2020-го партию возглавила Кира Рудык.