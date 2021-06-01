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вторник, 01 июня 2021 12:10

Рада провалила навязывание "слугами" русского языка

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Рада провалила навязывание &quot;слугами&quot; русского языка
Общественность отреагировала на законодательные инициативы "слуг".

Верховная Рада не смогла внести в повестку дня законопроект об отсрочке норм об украинском языке в теле- и кинопроизводстве.

Внесение в повестку дня и сокращение сроков рассмотрения проекта закона "По поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" (№5554) поддержали 204 народных депутата при необходимых 226, сообщает "Радіо Свобода"

Авторами законопроекта являются народные депутаты от партии "Слуга народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук.

Они предлагали отсрочить вступление в силу части шестой статьи 23 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В ней говорится, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык".

Потураев и Кравчук предлагали, чтобы это положение вступило в силу через два месяца после отмены карантина.

Их однопартиец Александр Санченко (до депутатства был директором музыкального фестиваля Atlas Weekend. - Gazeta.ua) подал альтернативный законопроект, где выступил с похожими предложениями.

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Санченко предлагает отсрочить и положение, согласно которому "языком проведения культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык".

Сообщество "Мова об'єднує" считает потенциальные намерения отсрочить нормы закона о функционировании государственного языка в сфере культуры "актом поддержки российской гибридной агрессии против Украины".

"Попытка оправдать эту попытку коронавирусом не выдерживает критики, как и утверждение, что телеканалам не хватает украиноязычных фильмов для заполнения эфира. Чтобы выполнить закон, достаточно озвучить на украинском языке хотя бы те фильмы, которые они собирались навязывать на русском", - считают активисты.

Законопроекты назвали "русификаторскими".

16 июля 2021 года вступает в силу часть шестая статьи 23 закона о языке. Она предусматривает, что фильмы в Украине демонстрируются на украинском языке.

Два года назад Верховная Рада приняла закон, предусматривающий обязательное использование украинского языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.

Украинским должны владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы.

Также на украинском языке должна работать сфера обслуживания.

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01
июня

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