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среда, 09 июня 2021 15:23

"Слуги" снова начали продвигать русский язык

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&quot;Слуги&quot; снова начали продвигать русский язык
Фото: "Укрінформ"

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует парламенту принять законопроект, которым хотят разрешить обучение иностранцев в вузах на русском языке. Решение приняли в среду, сообщает УНІАН

Законопроект № 3717 "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" относительно урегулирования образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства" инициировали 13 членов фракции "Слуга народа" и один из группы "Партия "За будущее".

Среди инициаторов в частности "слуга народа" Мария Мезенцева, которая возглавляет парламентскую делегацию в ПАСЕ.

Документом предусмотрено снять ограничение на обучение, в том числе на русском языке в вузах для иностранцев.

"Вообще стыдно и противно, что комитет образования считает нормальным делать единственной привлекательной чертой обучения в Украине - разрешение преподавания на русском. Не качество образования, не возможности трудоустройства, не материально-техническую базу, не возможности международного сотрудничества. Обидно видеть такую ​​неполноценность.

Ведь это нормально - учить язык страны, куда ты вступаешь. Почему чтобы вступить в вузы Чехии - должен сдать экзамены по чешскому, чтобы вступить в польские вузы - надо сдать польский. И лишь в Украине мы живем ностальгией по бывшей империи.

Надеюсь, залу хватит мозгов не принимать это посмешище", - написала в Facebook депутат от "Голос" Соломия Бобровская.

"Категорически против таких перемен! Официальная позиция доведена всем членам комитета", - написал в соцсети уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

В сентябре прошлого года Верховная Рада провалила законопроект, который позволял обучение иностранцев на русском языке в высших учебных заведениях. Тогда голосовать за документ с трибуны призывала "слуга" Мезенцева.

На прошлой неделе Верховная Рада не смогла внести в повестку дня законопроект об отсрочке норм об украинском языке в теле- и кинопроизводстве. Авторами законопроекта являются депутаты от "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук.

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