"Голоса" больше не существует"- народные депутаты выходят из партии

Народные депутаты заявили о бойкоте съезда. Фото: @GolosZmin

Народные депутаты от "Голос" публикуют заявления о выходе из партии.

Депутат Александра Устинова заявила, что председатель партии Кира Рудык "узурпировала власть".

"В связи с узурпацией власти председателем партии "Голос" Кирой Рудык и систематическом нарушении предвыборных обещаний со стороны руководства партии, прошу исключить меня из членов политической партии "Голос", - написала Устинова в Facebook.

Сегодняшний съезд партии она назвала "профанацией".

"Большинство народных депутатов не будут принимать участия в съезде и покидают партию.

К сожалению руководство в лице Киры Рудик и контролируемый нею политический совет "Голоса" искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде. Съезд формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных громадах, а по лояльности к руководству.

"Голоса" больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки", - заявила Устинова.

Также заявление о выходе из партии утром опубликовал депутат Ярослав Юрчишин.

О выходе из партии в четверг утром также заявили депутаты Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Андрей Шараскин.

Также депутаты заявили, что руководство партии изменило в "ручном режиме" всех "неугодных" руководителей ячеек, назначив там лояльных к себе людей, пример Днепропетровской, Черновицкой, Харьковской, Херсонской организаций.

"Создало пять новых очагов, в которых нет реальных представителей политсилы. Они существуют исключительно на бумаге, а управлять ими назначили помощников председателя партии или лояльных к руководству партии депутатов Киевского городского совета от "Голоса" (руководителем организации в столице также является Кира Рудык)" , - говорится в сообщении.

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Партия "Голос" попала в Верховную Раду на внеочередных выборах 2019 года. Список возглавлял лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. За "Голос" проголосовали 5,82% или 851 722 избирателей. В парламенте фракция имеет 20 депутатов. В прошлом году в марте Вакарчук оставил должность председателя партии. На его место избрали Киру Рудык. В июне 2020-го Святослав сложил мандат. В июне этого года партию покинул волонтер Сергей Притула. Также в прошлом месяце произошел скандал - пятеро народных депутатов "Голоса", в частности Рудык и Железняк, проголосовали за внесение в повестку дня заседания Верховной Рады законопроектов "Слуги народа", что откладывают норму об украинском языке в кинопроизводстве. После этого 10 нардепов из фракции объявили о создании объединения "Справедливость".